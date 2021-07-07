https://ria.ru/20210707/deti-1740348513.html

В медклинике рассказали об австрийце, чьих детей родила суррогатная мать

В медклинике рассказали об австрийце, чьих детей родила суррогатная мать - РИА Новости, 07.07.2021

В медклинике рассказали об австрийце, чьих детей родила суррогатная мать

Гражданин Австрии, чьи дети-близнецы были рождены по программе суррогатного материнства в России и переданы суррогатной матерью органам опеки в Сыктывкаре, не... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T21:50

2021-07-07T21:50

2021-07-07T21:50

россия

игорь трунов

здоровье - общество

александр бастрыкин

австрия

сыктывкар

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Гражданин Австрии, чьи дети-близнецы были рождены по программе суррогатного материнства в России и переданы суррогатной матерью органам опеки в Сыктывкаре, не предпринимал своевременных мер для того, чтобы увидеться с ними и зарегистрировать рождение, сообщает Санкт-Петербургское агентство репродуктивных технологий ("СПАРТа"), которое сопровождало суррогатную мать.Гражданин Австрии просит главу СК РФ Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в детский дом Сыктывкара. Согласно его заявлению, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, на основании соответствующего договора суррогатная мать в Санкт-Петербурге прошлым летом родила девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Женщина увезла детей в Сыктывкар, передав их в органы опеки. Как указывает заявитель, у близнецов до сих пор нет свидетельств о рождении, и он не может получить документы для выезда с ними в Австрию.Как информирует "СПАРТа", в июне 2020 года в это агентство обратилась организация Gaia Fertility (Турецкая республика Северного Кипра) с просьбой оказать содействие гражданину Австрии, который проходил лечение в ЭКО-центре "Краун". После наступления беременности суррогатная мать на время приехала в Россию к родственникам и не смогла вернуться обратно из-за пандемии коронавируса. Соответственно, ее сопровождение, включая роды, проводилось в "СПАРТе"."Регистрация рождения детей не осуществлялась по вине самого пациента, который своевременно не прибывал в консульство РФ и не оформлял визы для прибытия в Российскую Федерацию, а также компаний "Краун" и Gaia Fertility, которыми необходимая документация трижды представлялась с техническими ошибками, что препятствовало обращению… в органы ЗАГСа", - говорится в заявлении петербургского агентства репродуктивных технологий.Клиника отмечает также, что гражданин Австрии прибыл в Россию 11 июня, однако не приехал в Петербург и перестал выходить на связь со "СПАРТой", несмотря на договоренность об этом. Его задолженность, как и задолженность компаний "Краун" и Gaia Fertility перед агентством пока не погашена.ООО "Василеостровская клиника репродукции", чьих сотрудников гражданин Австрии также винит в том, что не может воссоединиться с детьми, сообщило в свою очередь, что он не проходил программу лечения бесплодия в этой медицинской организации.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова рассказала РИА Новости, что в настоящее время оформляются свидетельства о рождении детей, после чего они получат статус оставшихся без попечения родителей. Гражданин Австрии как биологический отец детей должен будет обратиться в Сыктывкарский городской суд по вопросу установления отцовства.Представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной сообщал РИА Новости, что детские омбудсмены Петербурга и Коми следят за ситуацией с близнецами, рожденными по программе суррогатного материнства в РФ по договору с гражданином Австрии и переданными суррогатной матерью органам опеки Сыктывкара. По его словам, дети находятся в областной больнице под контролем органов опеки. В середине июля близнецам исполнится год.Как сообщал адвокат гражданина Австрии Игорь Трунов, заявитель просит следственные органы провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО "СПАРТа" и ООО "Василеостровская клиника репродукции", а также других лиц, "причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей".

https://ria.ru/20210611/gosduma-1736620399.html

https://ria.ru/20201102/deti-1582262453.html

https://ria.ru/20210611/materinstvo-1736656037.html

россия

австрия

сыктывкар

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россия, игорь трунов, здоровье - общество, александр бастрыкин, австрия, сыктывкар