https://ria.ru/20210707/deti-1740321297.html

Инфекционист рассказал о состоянии госпитализированных с COVID-19 детей

Инфекционист рассказал о состоянии госпитализированных с COVID-19 детей - РИА Новости, 07.07.2021

Инфекционист рассказал о состоянии госпитализированных с COVID-19 детей

В больницах много детей, которые болеют коронавирусом, но тяжелые формы единичны, сообщил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:15

2021-07-07T18:15

2021-07-07T18:19

евгений тимаков

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В больницах много детей, которые болеют коронавирусом, но тяжелые формы единичны, сообщил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков."На данный момент эволюция вируса, мы еще не знаем пока, как будет "дельта" на детей воздействовать, однозначно, дети болеют чаще. По поводу тяжелее - я сказать не могу. Больницы заполнены детишками, которые болеют коронавирусом, но слава Богу, тяжелых прямо таких форм, серьезных форм у детей - это единичные сейчас случаи, к счастью", - рассказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.По его словам, большинство детей в РФ уже "имеют иммунитет к коронавирусу".

https://ria.ru/20210707/deti-1740318314.html

россия

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2021

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