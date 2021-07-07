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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/deti-1740321297.html
Инфекционист рассказал о состоянии госпитализированных с COVID-19 детей
Инфекционист рассказал о состоянии госпитализированных с COVID-19 детей - РИА Новости, 07.07.2021
Инфекционист рассказал о состоянии госпитализированных с COVID-19 детей
В больницах много детей, которые болеют коронавирусом, но тяжелые формы единичны, сообщил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:15
2021-07-07T18:19
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В больницах много детей, которые болеют коронавирусом, но тяжелые формы единичны, сообщил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков."На данный момент эволюция вируса, мы еще не знаем пока, как будет "дельта" на детей воздействовать, однозначно, дети болеют чаще. По поводу тяжелее - я сказать не могу. Больницы заполнены детишками, которые болеют коронавирусом, но слава Богу, тяжелых прямо таких форм, серьезных форм у детей - это единичные сейчас случаи, к счастью", - рассказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.По его словам, большинство детей в РФ уже "имеют иммунитет к коронавирусу".
https://ria.ru/20210707/deti-1740318314.html
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евгений тимаков, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы
Инфекционист рассказал о состоянии госпитализированных с COVID-19 детей
18:15 07.07.2021 (обновлено: 18:19 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Инфекционист заявил, что в больницах много детей с коронавирусом, но тяжелые формы единичны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В больницах много детей, которые болеют коронавирусом, но тяжелые формы единичны, сообщил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.
"На данный момент эволюция вируса, мы еще не знаем пока, как будет "дельта" на детей воздействовать, однозначно, дети болеют чаще. По поводу тяжелее - я сказать не могу. Больницы заполнены детишками, которые болеют коронавирусом, но слава Богу, тяжелых прямо таких форм, серьезных форм у детей - это единичные сейчас случаи, к счастью", - рассказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.
По его словам, большинство детей в РФ уже "имеют иммунитет к коронавирусу".
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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