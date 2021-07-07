https://ria.ru/20210707/deti-1740318314.html
Педиатр назвал особенности коронавируса у детей
Педиатр назвал особенности коронавируса у детей - РИА Новости, 07.07.2021
Педиатр назвал особенности коронавируса у детей
Одной из характерных особенностей заболевания коронавирусом у детей является то, что на первом этапе он "прячется за масками" других инфекционных болезней,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:04
2021-07-07T18:04
2021-07-07T18:04
распространение коронавируса
исмаил османов
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Одной из характерных особенностей заболевания коронавирусом у детей является то, что на первом этапе он "прячется за масками" других инфекционных болезней, сообщил журналистам главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.В Москве 5 июля началось клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет, оно проходит на базе двух детских больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в исследовании выбрали 100 детей. Шестого июля первый компонент вакцины получил 21 подросток, 11 из них - в больнице им. Башляевой.Османов отметил, что общей особенностью детей является то, что они чаще переносят коронавирус бессимптомно или с наименьшими симптомами, но в отдельных случаях болезнь может протекать очень тяжело, и такие дети попадают в стационар."Особенностями у детей, в отличие от взрослых, может быть то, что заболевание здесь может протекать под маской других вирусных заболеваний: под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал он.
https://ria.ru/20210706/podrostki-1740176424.html
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исмаил османов, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва
Педиатр назвал особенности коронавируса у детей
Главный педиатр Москвы Османов: COVID-19 у детей часто "прячется за масками" других болезней
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Одной из характерных особенностей заболевания коронавирусом
у детей является то, что на первом этапе он "прячется за масками" других инфекционных болезней, сообщил журналистам главный педиатр Москвы
, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов
.
В Москве 5 июля началось клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет, оно проходит на базе двух детских больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в исследовании выбрали 100 детей. Шестого июля первый компонент вакцины получил 21 подросток, 11 из них - в больнице им. Башляевой.
Османов отметил, что общей особенностью детей является то, что они чаще переносят коронавирус бессимптомно или с наименьшими симптомами, но в отдельных случаях болезнь может протекать очень тяжело, и такие дети попадают в стационар.
"Особенностями у детей, в отличие от взрослых, может быть то, что заболевание здесь может протекать под маской других вирусных заболеваний: под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал он.