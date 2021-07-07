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Австриец просит вернуть из детдома в Сыктывкаре его детей
Австриец просит вернуть из детдома в Сыктывкаре его детей - РИА Новости, 07.07.2021
Австриец просит вернуть из детдома в Сыктывкаре его детей
Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:56
2021-07-07T03:56
2021-07-07T05:20
следственный комитет россии (ск рф)
австрия
сыктывкар
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в детский дом в Сыктывкаре, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.В своем заявлении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, гражданин Австрии пишет, что заключил договор о программе суррогатного материнства, оформлении документов и получения свидетельств о рождении. Прошлым летом суррогатная мать родила в Санкт-Петербурге девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Прошло уже больше года, пишет он, но у детей еще нет свидетельств о рождении и отец не может получить документы для выезда с ними в Австрию.Более того, указывает он, суррогатная мать увезла детей в Сыктывкар. По его словам, она, няня и сотрудники агентства продолжают вымогать у него денежные средства. Он смог увидеть дочерей лишь один раз. "Мне дали возможность провести время с детьми только несколько часов. Няня с суррогатной матерью требовали от меня еще больше денег под угрозой передать моих детей в орган опеки, что я также расцениваю, как шантаж, вымогательство", - пишет заявитель.В итоге при изначальной стоимости контракта в 34 тысячи евро он заплатил уже более 115 тысяч."До настоящего времени свидетельство о рождении в отношении моих детей не получено, дети мне не переданы. Более того, суррогатная мать и няня выполнили свои угрозы и передали детей в управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар". Я был у них на приеме, поставил в известность о сложившейся ситуации. Дети сейчас находятся под их опекой", - пишет он.Адвокат пояснил, что компания, с которой был заключен договор, аффилирована с клиникой, врачи которой арестованы в Москве по делу о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями."Детей используют как способ вымогательства. Заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Гражданин Австрии просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО "СПАРТа" и ООО "Василеостровская Клиника Репродукции" и других лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей", - сказал адвокат.
https://ria.ru/20210616/materinstvo-1737232740.html
https://ria.ru/20210611/materinstvo-1736656037.html
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следственный комитет россии (ск рф), австрия, сыктывкар, происшествия
Австриец просит вернуть из детдома в Сыктывкаре его детей
03:56 07.07.2021 (обновлено: 05:20 07.07.2021)
Австриец просит вернуть из детдома в Сыктывкаре его детей, рожденных суррогатной матерью
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в детский дом в Сыктывкаре, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
В своем заявлении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, гражданин Австрии
пишет, что заключил договор о программе суррогатного материнства, оформлении документов и получения свидетельств о рождении. Прошлым летом суррогатная мать родила в Санкт-Петербурге девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Прошло уже больше года, пишет он, но у детей еще нет свидетельств о рождении и отец не может получить документы для выезда с ними в Австрию.
Более того, указывает он, суррогатная мать увезла детей в Сыктывкар
. По его словам, она, няня и сотрудники агентства продолжают вымогать у него денежные средства. Он смог увидеть дочерей лишь один раз. "Мне дали возможность провести время с детьми только несколько часов. Няня с суррогатной матерью требовали от меня еще больше денег под угрозой передать моих детей в орган опеки, что я также расцениваю, как шантаж, вымогательство", - пишет заявитель.
В итоге при изначальной стоимости контракта в 34 тысячи евро он заплатил уже более 115 тысяч.
"До настоящего времени свидетельство о рождении в отношении моих детей не получено, дети мне не переданы. Более того, суррогатная мать и няня выполнили свои угрозы и передали детей в управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар". Я был у них на приеме, поставил в известность о сложившейся ситуации. Дети сейчас находятся под их опекой", - пишет он.
Адвокат пояснил, что компания, с которой был заключен договор, аффилирована с клиникой, врачи которой арестованы в Москве по делу о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями.
"Детей используют как способ вымогательства. Заявление подано на имя главы СК
Александра Бастрыкина. Гражданин Австрии просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО "СПАРТа" и ООО "Василеостровская Клиника Репродукции" и других лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей", - сказал адвокат.