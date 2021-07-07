https://ria.ru/20210707/defender-1740190495.html

В Британии пообещали новые заходы кораблей в "воды Украины"

В Британии пообещали новые заходы кораблей в "воды Украины" - РИА Новости, 07.07.2021

В Британии пообещали новые заходы кораблей в "воды Украины"

ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины", об этом во время слушаний в палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T03:24

2021-07-07T03:24

2021-07-07T10:19

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

доминик рааб

вмс великобритании

черное море

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины", об этом во время слушаний в палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender.Как утверждает министр, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом. "Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать", — заявил Рааб.При этом он выразил полную поддержку действиям экипажа эсминца.В конце июня Минобороны России заявило, что Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии на прошлой неделе заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

https://ria.ru/20210706/ryabkov-1740071168.html

https://ria.ru/20210706/mid-1740065613.html

россия

черное море

сша

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, доминик рааб, вмс великобритании, черное море, владимир путин, сша, в мире