В Британии пообещали новые заходы кораблей в "воды Украины"
03:24 07.07.2021 (обновлено: 10:19 07.07.2021)
Глава МИД Британии пообещал новые заходы кораблей в "воды Украины" после инцидента с Defender
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины", об этом во время слушаний в палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender.
Как утверждает министр, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом. "Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать", — заявил Рааб.
При этом он выразил полную поддержку действиям экипажа эсминца.
В конце июня Минобороны России заявило, что Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии на прошлой неделе заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.
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