Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210707/dalay-lama-1740338758.html
Далай-лама пообещал прожить минимум до 110 лет
Далай-лама пообещал прожить минимум до 110 лет - РИА Новости, 07.07.2021
Далай-лама пообещал прожить минимум до 110 лет
Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, на следующий день заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет, и раскрыл секрет долголетия. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:46
2021-07-07T19:46
религия и мировоззрение
химачал-прадеш
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
тибет
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740040715_0:699:1995:1821_1920x0_80_0_0_a685979d2746816e8edf5bee3750314b.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, на следующий день заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет, и раскрыл секрет долголетия."Согласно моим снам, а также предсказаниям, моя жизнь продлится до 110 лет, некоторые предсказания говорят, что даже до 113 лет… Благодаря искренним проявлениям уважения и дружеских чувств многих людей я преисполняюсь решимости прожить хотя бы до 110-летнего возраста", - сказал Далай-лама в среду на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, трансляцию которой провел сайт фонда "Сохраним Тибет".По словам буддийского духовного лидера, накануне его поздравили с днем рождения "очень многие друзья, в том числе государственные руководители". "Я не считаю это проявлением дипломатии, все эти поздравления – искренние, от чистого сердца. Я их очень высоко ценю и благодарен всем, кто думает, что моя жизнь полезна людям. Это наполняет меня внутренней решимостью, силой жить долго, насколько могу", - пояснил Далай-лама.Он рассказал также, что, будучи беженцем из Тибета, вот уже более 60 лет живет на территории Индии и по крайней мере несколько часов в день посвящает медитации. Глубокую основу его практики составляют каруна (сострадание) и ахимса (ненасилие). Судя по словам Далай-ламы, эти принципы и практики способствуют покою ума, а спокойный ум в свою очередь приносит человеку счастье, здоровье и долголетие."Это часть буддийской традиции древнего индийского университета Наланда, учение которого с VIII века распространилось в Тибете… У меня есть возможность встречаться с представителями различных сфер науки. Современные ученые интересуются прежде всего устройством мозга и физическим здоровьем человека. Но у них нет особых методов, чтобы помочь человеку обрести покой ума. Поэтому целый ряд ученых высоко ценят наши знания о том, как справляться со своим обеспокоенным умом, не посредством лекарств, а посредством размышлений… Каруна (сострадание) – это настоящее противоядие от гнева, страха, зависти и других негативных эмоций, которые, как доказывают ученые, пагубно влияют в том числе на физическое здоровье человека", - сказал Далай-лама.Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в селении Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном индийском штате Химачал-Прадеш.Буддисты считают далай-ламу (в переводе "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
https://ria.ru/20210706/prazdnik-1740041711.html
https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/dalay-lama-1739592456.html
химачал-прадеш
тибет
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740040715_0:502:1996:1998_1920x0_80_0_0_4d5a6cdefb6dca46b8fa59236355ceb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет, индия
Далай-лама пообещал прожить минимум до 110 лет
19:46 07.07.2021
 
© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк

Далай-лама раскрыл секрет долголетия и пообещал прожить минимум до 110 лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, на следующий день заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет, и раскрыл секрет долголетия.
"Согласно моим снам, а также предсказаниям, моя жизнь продлится до 110 лет, некоторые предсказания говорят, что даже до 113 лет… Благодаря искренним проявлениям уважения и дружеских чувств многих людей я преисполняюсь решимости прожить хотя бы до 110-летнего возраста", - сказал Далай-лама в среду на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, трансляцию которой провел сайт фонда "Сохраним Тибет".
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 09:50Религия и мировоззрение
Буддисты России и мира празднуют 86-летие далай-ламы
По словам буддийского духовного лидера, накануне его поздравили с днем рождения "очень многие друзья, в том числе государственные руководители". "Я не считаю это проявлением дипломатии, все эти поздравления – искренние, от чистого сердца. Я их очень высоко ценю и благодарен всем, кто думает, что моя жизнь полезна людям. Это наполняет меня внутренней решимостью, силой жить долго, насколько могу", - пояснил Далай-лама.
Он рассказал также, что, будучи беженцем из Тибета, вот уже более 60 лет живет на территории Индии и по крайней мере несколько часов в день посвящает медитации. Глубокую основу его практики составляют каруна (сострадание) и ахимса (ненасилие). Судя по словам Далай-ламы, эти принципы и практики способствуют покою ума, а спокойный ум в свою очередь приносит человеку счастье, здоровье и долголетие.
"Это часть буддийской традиции древнего индийского университета Наланда, учение которого с VIII века распространилось в Тибете… У меня есть возможность встречаться с представителями различных сфер науки. Современные ученые интересуются прежде всего устройством мозга и физическим здоровьем человека. Но у них нет особых методов, чтобы помочь человеку обрести покой ума. Поэтому целый ряд ученых высоко ценят наши знания о том, как справляться со своим обеспокоенным умом, не посредством лекарств, а посредством размышлений… Каруна (сострадание) – это настоящее противоядие от гнева, страха, зависти и других негативных эмоций, которые, как доказывают ученые, пагубно влияют в том числе на физическое здоровье человека", - сказал Далай-лама.
Далай-лама
6 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Путину нужно задуматься". Какое будущее далай-лама предсказал России
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в селении Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном индийском штате Химачал-Прадеш.
Буддисты считают далай-ламу (в переводе "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 07:00Авторы
День Далай-ламы: свобода в изгнании
 
Религия и мировоззрениеХимачал-ПрадешДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)ТибетИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
05:02Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Лента новостейМолния