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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210707/dalay-1740303858.html
Далай-лама по-особому относится к России, заявил его представитель
Далай-лама по-особому относится к России, заявил его представитель - РИА Новости, 07.07.2021
Далай-лама по-особому относится к России, заявил его представитель
Между Далай-ламой XIV и учениками в России существует "очень крепкая связь", заявил почетный представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:12
2021-07-07T17:15
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
религия и мировоззрение
россия
снг
монголия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Между Далай-ламой XIV и учениками в России существует "очень крепкая связь", заявил почетный представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче на онлайн-встрече с верующими на платформе фонда "Сохраним Тибет" Savetibet.ru."В этому году мы запрашивали Далай-ламу о проведении программ с участием россиян и написали три заявки: учения для российских буддистов, студентов и ученых. Мы подумали, что хотя бы одна программа состоится. Каково же было наше удивление, когда мы получили незамедлительный ответ, что все наши заявки приняты, все учения состоятся. Есть много стран, которые также размещают такие просьбы, но иногда не удается добиться даже одного часа (общения - ред.) с Его святейшеством", - рассказал лама. Он отметил, что в последние время Далай-лама дает учения онлайн.Также Ринпоче вспомнил, что перед встречей Далай-ламы с российскими студентами один из помощников лидера тибетского буддизма заявил, что "его святейшество очень ждет этой встречи"."Может показаться, что это все простые словам и события, но за этим скрывается невероятная, очень крепкая связь между его святейшеством Далай-ламой и его российскими учениками", - подчеркнул Ринпоче."Мы можем гордиться таким отношением его святейшества к России", - добавил он.Представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче рассказал, что научился у Далай-ламы никогда не сдаваться, быть любящим, добрым и сострадательным.Кроме того, он призвал буддистов молиться, чтобы Далай-лама смог приехать в Россию. Также Ринпоче рассказал о качествах духовного лидера тибетского буддизма. "За годы общения с Далай-ламой я научился терпению и многим другим вещам, но не могу сказать, что полностью ими овладел. Я осознал, как важно быть любящим, добрым, сострадательным - и это, возможно, самый важный урок всем людям вне зависимости от их религиозного опыта. И еще он научил меня никогда не сдаваться", - сказал Ринпоче на онлайн-встрече с верующими, видеотрансляция которой велась на сайте фонда "Сохраним Тибет".
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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия, снг, монголия

Далай-лама по-особому относится к России, заявил его представитель

17:12 07.07.2021 (обновлено: 17:15 07.07.2021)
 
© предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама
Далай-лама
© предоставлено офисом Далай-ламы
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Между Далай-ламой XIV и учениками в России существует "очень крепкая связь", заявил почетный представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче на онлайн-встрече с верующими на платформе фонда "Сохраним Тибет" Savetibet.ru.
"В этому году мы запрашивали Далай-ламу о проведении программ с участием россиян и написали три заявки: учения для российских буддистов, студентов и ученых. Мы подумали, что хотя бы одна программа состоится. Каково же было наше удивление, когда мы получили незамедлительный ответ, что все наши заявки приняты, все учения состоятся. Есть много стран, которые также размещают такие просьбы, но иногда не удается добиться даже одного часа (общения - ред.) с Его святейшеством", - рассказал лама. Он отметил, что в последние время Далай-лама дает учения онлайн.
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6 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Путину нужно задуматься". Какое будущее далай-лама предсказал России
Также Ринпоче вспомнил, что перед встречей Далай-ламы с российскими студентами один из помощников лидера тибетского буддизма заявил, что "его святейшество очень ждет этой встречи".
"Может показаться, что это все простые словам и события, но за этим скрывается невероятная, очень крепкая связь между его святейшеством Далай-ламой и его российскими учениками", - подчеркнул Ринпоче.
"Мы можем гордиться таким отношением его святейшества к России", - добавил он.
Представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче рассказал, что научился у Далай-ламы никогда не сдаваться, быть любящим, добрым и сострадательным.
Кроме того, он призвал буддистов молиться, чтобы Далай-лама смог приехать в Россию. Также Ринпоче рассказал о качествах духовного лидера тибетского буддизма.
"За годы общения с Далай-ламой я научился терпению и многим другим вещам, но не могу сказать, что полностью ими овладел. Я осознал, как важно быть любящим, добрым, сострадательным - и это, возможно, самый важный урок всем людям вне зависимости от их религиозного опыта. И еще он научил меня никогда не сдаваться", - сказал Ринпоче на онлайн-встрече с верующими, видеотрансляция которой велась на сайте фонда "Сохраним Тибет".
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Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)РоссияСНГМонголия
 
 
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