https://ria.ru/20210707/chesmen-1740103760.html

Пять фактов о Чесменском сражении: уникальная победа России на море

Пять фактов о Чесменском сражении: уникальная победа России на море - РИА Новости, 07.07.2021

Пять фактов о Чесменском сражении: уникальная победа России на море

Ход Чесменского сражения заучивают школьники для ЕГЭ, изучают студенты, о его деталях уже больше 250 лет спорят профессиональные историки. Редакция проекта... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:04

2021-07-07T10:04

2021-07-07T10:04

морская держава

морская держава

россия

дарданеллы

кронштадт

анна иоанновна (императрица)

петр i

италия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ход Чесменского сражения заучивают школьники для ЕГЭ, изучают студенты, о его деталях уже больше 250 лет спорят профессиональные историки. Редакция проекта "Морская держава" не могла пройти мимо такой знаменательной даты – Дня воинской славы России. Вместе с историком Сергеем Минаевым разбираем основные факты и последствия битвы.История противостояния Российской и Османской империй насчитывает несколько столетий, в ней были и славные, и печальные страницы для обеих держав. Так, династия Романовых при Анне Иоанновне усвоила, что сражение с турками без поддержки с моря обречено на провал."Когда в 1768 году наша страна оказалась в состоянии очередной войны с Османской империей, сама идея отправки флота в Средиземное море могла показаться дикой – хотя бы потому, что даже Петр I так не делал. Но при всей своей несбыточности именно эта идея могла принести победу в войне", – рассказал Минаев.Первый дальний переходПетр I, создав российский военно-морской флот, добился на Балтике многих побед над шведами. Но при его жизни дальних экспедиций флот не предпринимал, так как его основной задачей был контроль над самой Балтикой. А стратегическая задача новой войны была обозначена жестко: зайти туркам в тыл и нарушить их коммуникации, а в идеале – перекрыть связи Стамбула с остальной империей.Для этого флот начали готовить к экспедиции вокруг Европы в восточное Средиземноморье. По словам Минаева, многие видные умы отговаривали Екатерину IIот этого проекта, однако императрица настояла на своем. Всю зиму и весну 1769 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте кипела работа: готовили к выходу в море первую эскадру под началом адмирала Григория Спиридова, который начал свою флотскую карьеру еще в петровские годы. Летом 1769 года корабли отправились в путь, и экспедиция сразу же оказалась на грани провала из-за технического состояния флота и слабого здоровья членов экипажа (сказалось отсутствие опыта организации дальних походов, в том числе в вопросах медицины). Спасло эскадру налаженное военно-технические сотрудничество с Данией, Англией и Тосканой – кораблям было где ремонтироваться и добирать экипаж. Понимая сложности первого отряда, в Петербурге сразу стали готовить вторую эскадру под командованием шотландца Джона Эльфинстона, которая вышла в путь через три месяца после первой, но в итоге догнала ее.Тем не менее объединенная эскадра заметно проигрывала по мощи турецкому флоту. Помимо этого в распоряжении последнего были гавани, где можно было спрятаться или встать на ремонт. А ближайший дружественный для России порт был на территории современной Италии. "Руководитель экспедиции Алексей Орлов, брат екатерининского фаворита Григория Орлова, имел в рукаве козырь – он рассчитывал на помощь греков, живших на островах в Эгейском море и находившихся на грани восстания против турок", – подчеркнул Минаев, раскрыв один из немаловажных факторов успеха России.Богатства северной империиНадежды графа оправдались: когда в начале лета 1770 года эскадра появилась в греческих водах, на островах и континентальной части Греции полыхнуло восстание. В нашей историографии оно известно как Пелопоннесское восстание, а в западной литературе – Орловское.Греки помогали братьям-христианам по мере сил – кораблями, матросами, дезертирством с турецких кораблей. Но без контроля над морем восстание было обречено, а для приобретения надежного преимущества на воде необходимо было генеральное сражение флотов. Оно состоялось в два этапа: 5 и 7 июля 1770 года. Российские, турецкие и европейские источники по-разному оценивают силы и потери сторон, но вопроса о победителе не возникает – мощный турецкий флот был уничтожен полностью, хотя изначально никто не мог предположить такого финала. Абордаж и пожарОдержать победу помогла нестандартная тактика ведения морского боя.5 июля флоты сошлись в районе острова Хиос. Если у турок было преимущество в огневой мощи, то на стороне русских было преимущество в численности и выучке абордажных команд. "Тактика Спиридова состояла в максимально быстром сближении с противником и схватке врукопашную. Она стоила нам линейного корабля "Святой Евстафий", экипаж которого взял на абордаж турецкий флагман, но из-за пожара и взрыва на обоих кораблях почти весь погиб (уцелел лишь каждый пятый, включая самого адмирала Спиридова)", – отметил историк, добавив, что вместе с линейным кораблем утонула и значительная часть казны экспедиции. Это была существенная потеря, ведь греки хоть и были патриотами, но в куда большей степени торговцами.Турки, потерявшие свой крупнейший боевой корабль, потеряли и инициативу, и в итоге были оттеснены в узкую бухту Чесмы (между побережьем Турции и греческим островом Хиос), где 7 июля их снова атаковал русский флот. Но и у русского флота возникли проблемы – многим кораблям необходим был срочный ремонт, чем флот и занялся в контролируемых восставшими греками островных портах, попутно перекрыв коммуникации турок на подходе к проливу Дарданеллы. Практически до конца войны в 1774 году, получив из Санкт-Петербурга еще три эскадры с подкреплениями, русский флот сохранял контроль над Эгейским морем. Дорога на КрымКонтроль над морем по пути к проливу Дарданеллы приблизил заключение выгодного для России мира, который дал ей право на флот на Черном море, а в перспективе и на Крым."Когда в 1774 году начатая турками война была закончена Кучук-Кайнарджийским миром, Россия действительно оказалась на вершине славы и могущества", –отметил Минаев. Объединенная эскадра уходила из Эгейского моря победительницей, причем не только в сторону Санкт-Петербурга, но и впервые через Босфор и Дарданеллы – на Черное море, где зарождался Черноморский флот. Однако греки в 1774 году так и не получили независимости от турок, и поэтому многие из них, опасаясь мести, ушли вместе с флотом и создали значительную греческую диаспору на новых российских причерноморских землях. Другим интересным последствием экспедиции в греческий архипелаг (первой, а были и последующие) стало возникновение у Российской империи государственного долга: чтобы обеспечивать экспедицию всем необходимым, в том числе дополнительными военными кораблями, Екатерине II пришлось обратиться за значительными внешними займами.Деньги и памятьВсе российские флотоводцы, причастные к победе, были награждены и приобрели огромную известность на родине и в Европе. "Не забыли и рядовых участников сражения – все они были награждены серебряными медалями с изображением императрицы Екатерины на аверсе и пылающего турецкого флота на реверсе, к нему приписали слово, которое мы могли бы прочесть как "БЫЛЬ". Однако на конце этого слова не мягкий знак, а твердый, и относится оно к турецкому флоту – Екатерина имела в виду, что он был, а теперь нет", – рассказывает историк. К слову, помимо медалей экипажи и флотоводцы получали от казны и денежное вознаграждение за утопленные корабли врага. В итоге казна выплатила за уничтожение 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек, 8 галер и 32 галиотов в общей сложности 167 475 рублей согласно Морскому уставу Петра I. О точном количестве уничтоженных турецких судов историки спорят до сих пор, хотя сомнений в том, что их действительно было больше, чем российских, нет даже в Турции.Екатерина в дальнейшем активно использовала чесменскую славу, для того чтобы позиционировать Российскую империю как морскую державу в своих дипломатических отношениях со странами Европы.А в российском флоте возникла традиция называть линейные корабли "Чесма" в память об этом сражении. Первый был спущен на воду санкт-петербургским Адмиралтейством через три месяца после сражения, в октябре 1770, а последний – барбетный броненосец "Чесма" – был спущен на воду в 1886 году в Севастополе.

https://ria.ru/20210223/flot-1597522498.html

россия

дарданеллы

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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морская держава, россия, дарданеллы, кронштадт, анна иоанновна (императрица), петр i, италия