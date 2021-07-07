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Манилова: музеи должны научиться продвигать свои бренды
Манилова: музеи должны научиться продвигать свои бренды - РИА Новости, 07.07.2021
Манилова: музеи должны научиться продвигать свои бренды
Развитие музейного туризма, механизмы привлечения новых категорий посетителей в музеи, входящие в культурно-познавательные проекты, обсудили эксперты на... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:58
2021-07-07T12:58
2021-07-07T13:16
культура
россия
музей победы
музеи
михаил брызгалов
алла манилова
севастополь
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Развитие музейного туризма, механизмы привлечения новых категорий посетителей в музеи, входящие в культурно-познавательные проекты, обсудили эксперты на презентационных мероприятиях, которые прошли в Культурно-выставочном центре Севастополя в рамках Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", сообщает пресс-служба Минкультуры РФ."Суть проекта "Музейные маршруты" в том, чтобы учреждения научились себя продвигать и формировать спрос на всей территории нашей страны. Механизмы и инструменты продвижения, что работает, что эффективно на сегодняшний день – все эти вопросы являются предметами дискуссии", – приводятся в сообщении слова статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой. Севастополь стал пятым городом, где в этом году проходят подобные экспертно-методические мероприятия.Как отметил в ходе дискуссии директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, музеям необходимо активизировать работу с интернет-аудиторией. По его словам. сегодня посетители чаще заходят на сайт, чем звонят в музей. По этой причине были переформатированы музейные программы – открылась запись для их онлайн-бронирования, что позволило нарастить продажи экскурсий более, чем в полтора раза по сравнению с 2019 годом.В свою очередь, директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул важность сотрудничества музеев с туриндустрией. По его мнению, музей мог бы поделиться этими сведениями с турагентствами, чтобы они включили эти культурные площадки в свои маршруты.Кроме того, Музей Победы запустил тематический метропоезд, забрендировал автобусы-шаттлы, которые курсируют от станции метро до музея, продвигает свои проекты в соцсетях и разработал собственную сувенирную продукцию. Cпособы повышения привлекательности музеев в низкий туристический сезон музейные специалисты и представители туриндустрии обсудили в ходе круглого стола, который прошел в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический"."Когда заканчивается высокий сезон, мы активно продолжаем нашу работу. У нас проводятся выставки, многие из которых уже стали ежегодными. "Арт-осень" – яркое тому подтверждение. Ежегодно она объединяет на одной музейной площадке работы многих художников из Севастополя, Крыма и всей России. Доброй традицией для нас стало проведение выставки под названием "Добрых рук мастерство", которая посвящена Международному дню пожилого человека. В этом году на осень у нас запланирована совместная с Институтом археологии РАН выставка, которая будет посвящена находкам с федеральной трассы "Таврида", в частности с участка села Фронтовое. И в конце зимы – начале весны, надеюсь, у нас откроется большая выставка, где будут представлены вниманию посетителей археологические находки, найденные на территориях, которые освобождают для Херсонеса Таврического воинские части", – рассказала директор музея-заповедника Елена Морозова.Директор Государственного музея-усадьбы "Остафьево" – "Русский Парнас" Юрий Евтюхин обратил внимание на взаимодействие с такими категориями посетителей как пенсионеры и инвалиды. "Проводится анализ посещаемости музея лицами указанной категории и уточняются организации, к которым эти лица прикреплены. Затем анализируется активность учреждений, санаториев и центров соцобслуживания, с кем уже осуществлялось сотрудничество, и проводится поиск новых контрагентов из этой категории. В рамках проекта "Московское долголетие" музеем была разработана специальная тематическая программа для музейной площадки. Разрабатываются новые экскурсионные программы и маршруты", – пояснил он.
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россия, музей победы, музеи, михаил брызгалов, алла манилова, севастополь
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Развитие музейного туризма, механизмы привлечения новых категорий посетителей в музеи, входящие в культурно-познавательные проекты, обсудили эксперты на презентационных мероприятиях, которые прошли в Культурно-выставочном центре Севастополя
в рамках Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
"Суть проекта "Музейные маршруты" в том, чтобы учреждения научились себя продвигать и формировать спрос на всей территории нашей страны. Механизмы и инструменты продвижения, что работает, что эффективно на сегодняшний день – все эти вопросы являются предметами дискуссии", – приводятся в сообщении слова статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой
.
Севастополь стал пятым городом, где в этом году проходят подобные экспертно-методические мероприятия.
"В этом году мы работаем в 10 городах. Уже состоялись мероприятия в Калуге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Туле. Впереди еще Псков, Смоленск, Саратов, Саранск, Красноярск. Итоги этих событий мы подведем на большой проектно-аналитической сессии во время X Санкт-Петербургского международного культурного форума, чтобы понимать, как мы будем стартовать в 2022 году", – пояснила Манилова.
Как отметил в ходе дискуссии директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов
, музеям необходимо активизировать работу с интернет-аудиторией. По его словам. сегодня посетители чаще заходят на сайт, чем звонят в музей. По этой причине были переформатированы музейные программы – открылась запись для их онлайн-бронирования, что позволило нарастить продажи экскурсий более, чем в полтора раза по сравнению с 2019 годом.
"Сегодня доля онлайн-продаж составляет уже 46%, по итогам года мы ожидаем показатель более 50%, что вдвое больше, чем в 2019 году. Посещаемость сайта музея за год выросла в 5 раз, но наша задача на следующий сезон – увеличить её еще вдвое", – сказал он.
В свою очередь, директор Музея Победы
Александр Школьник подчеркнул важность сотрудничества музеев с туриндустрией.
"Музей ежегодно участвует в основных туристических мероприятиях – "Интурмаркете", "Российском туристическом форуме" и других. Полагаю, что мы могли бы расширить наше сотрудничество. Так получилось, что Музей Победы, инициировав проект "Территория Победы", является на сегодня уникальным носителем информации обо всех военно-исторических музеях нашей страны, больших и маленьких", – сказал он.
По его мнению, музей мог бы поделиться этими сведениями с турагентствами, чтобы они включили эти культурные площадки в свои маршруты.
Кроме того, Музей Победы запустил тематический метропоезд, забрендировал автобусы-шаттлы, которые курсируют от станции метро до музея, продвигает свои проекты в соцсетях и разработал собственную сувенирную продукцию.
Cпособы повышения привлекательности музеев в низкий туристический сезон музейные специалисты и представители туриндустрии обсудили в ходе круглого стола, который прошел в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический".
"Когда заканчивается высокий сезон, мы активно продолжаем нашу работу. У нас проводятся выставки, многие из которых уже стали ежегодными. "Арт-осень" – яркое тому подтверждение. Ежегодно она объединяет на одной музейной площадке работы многих художников из Севастополя, Крыма и всей России
. Доброй традицией для нас стало проведение выставки под названием "Добрых рук мастерство", которая посвящена Международному дню пожилого человека. В этом году на осень у нас запланирована совместная с Институтом археологии РАН
выставка, которая будет посвящена находкам с федеральной трассы "Таврида", в частности с участка села Фронтовое. И в конце зимы – начале весны, надеюсь, у нас откроется большая выставка, где будут представлены вниманию посетителей археологические находки, найденные на территориях, которые освобождают для Херсонеса Таврического воинские части", – рассказала директор музея-заповедника Елена Морозова.
Директор Государственного музея-усадьбы "Остафьево" – "Русский Парнас" Юрий Евтюхин обратил внимание на взаимодействие с такими категориями посетителей как пенсионеры и инвалиды.
"Проводится анализ посещаемости музея лицами указанной категории и уточняются организации, к которым эти лица прикреплены. Затем анализируется активность учреждений, санаториев и центров соцобслуживания, с кем уже осуществлялось сотрудничество, и проводится поиск новых контрагентов из этой категории. В рамках проекта "Московское долголетие" музеем была разработана специальная тематическая программа для музейной площадки. Разрабатываются новые экскурсионные программы и маршруты", – пояснил он.