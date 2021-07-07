https://ria.ru/20210707/brendy-1740244946.html

Манилова: музеи должны научиться продвигать свои бренды

Манилова: музеи должны научиться продвигать свои бренды - РИА Новости, 07.07.2021

Манилова: музеи должны научиться продвигать свои бренды

Развитие музейного туризма, механизмы привлечения новых категорий посетителей в музеи, входящие в культурно-познавательные проекты, обсудили эксперты на... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:58

2021-07-07T12:58

2021-07-07T13:16

культура

россия

музей победы

музеи

михаил брызгалов

алла манилова

севастополь

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Развитие музейного туризма, механизмы привлечения новых категорий посетителей в музеи, входящие в культурно-познавательные проекты, обсудили эксперты на презентационных мероприятиях, которые прошли в Культурно-выставочном центре Севастополя в рамках Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", сообщает пресс-служба Минкультуры РФ."Суть проекта "Музейные маршруты" в том, чтобы учреждения научились себя продвигать и формировать спрос на всей территории нашей страны. Механизмы и инструменты продвижения, что работает, что эффективно на сегодняшний день – все эти вопросы являются предметами дискуссии", – приводятся в сообщении слова статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой. Севастополь стал пятым городом, где в этом году проходят подобные экспертно-методические мероприятия.Как отметил в ходе дискуссии директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, музеям необходимо активизировать работу с интернет-аудиторией. По его словам. сегодня посетители чаще заходят на сайт, чем звонят в музей. По этой причине были переформатированы музейные программы – открылась запись для их онлайн-бронирования, что позволило нарастить продажи экскурсий более, чем в полтора раза по сравнению с 2019 годом.В свою очередь, директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул важность сотрудничества музеев с туриндустрией. По его мнению, музей мог бы поделиться этими сведениями с турагентствами, чтобы они включили эти культурные площадки в свои маршруты.Кроме того, Музей Победы запустил тематический метропоезд, забрендировал автобусы-шаттлы, которые курсируют от станции метро до музея, продвигает свои проекты в соцсетях и разработал собственную сувенирную продукцию. Cпособы повышения привлекательности музеев в низкий туристический сезон музейные специалисты и представители туриндустрии обсудили в ходе круглого стола, который прошел в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический"."Когда заканчивается высокий сезон, мы активно продолжаем нашу работу. У нас проводятся выставки, многие из которых уже стали ежегодными. "Арт-осень" – яркое тому подтверждение. Ежегодно она объединяет на одной музейной площадке работы многих художников из Севастополя, Крыма и всей России. Доброй традицией для нас стало проведение выставки под названием "Добрых рук мастерство", которая посвящена Международному дню пожилого человека. В этом году на осень у нас запланирована совместная с Институтом археологии РАН выставка, которая будет посвящена находкам с федеральной трассы "Таврида", в частности с участка села Фронтовое. И в конце зимы – начале весны, надеюсь, у нас откроется большая выставка, где будут представлены вниманию посетителей археологические находки, найденные на территориях, которые освобождают для Херсонеса Таврического воинские части", – рассказала директор музея-заповедника Елена Морозова.Директор Государственного музея-усадьбы "Остафьево" – "Русский Парнас" Юрий Евтюхин обратил внимание на взаимодействие с такими категориями посетителей как пенсионеры и инвалиды. "Проводится анализ посещаемости музея лицами указанной категории и уточняются организации, к которым эти лица прикреплены. Затем анализируется активность учреждений, санаториев и центров соцобслуживания, с кем уже осуществлялось сотрудничество, и проводится поиск новых контрагентов из этой категории. В рамках проекта "Московское долголетие" музеем была разработана специальная тематическая программа для музейной площадки. Разрабатываются новые экскурсионные программы и маршруты", – пояснил он.

https://ria.ru/20210312/voyna-1600794444.html

https://ria.ru/20200512/1571283221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музей победы, музеи, михаил брызгалов, алла манилова, севастополь