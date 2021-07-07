https://ria.ru/20210707/bombardirovschik-1740272770.html
Два Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря
Два Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря - РИА Новости, 07.07.2021
Два Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали Су-30м2 Южного военного округа, сообщает Минобороны... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:05
2021-07-07T15:05
2021-07-07T15:06
россия
су-30м2
ту-22
балтийское море
воздушно-космические силы россии
арктика
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали Су-30м2 Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что полет длился около пяти часов."Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20210707/samolet-1740233021.html
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россия, су-30м2, ту-22, балтийское море, воздушно-космические силы россии, арктика, безопасность
Два Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря
15:05 07.07.2021 (обновлено: 15:06 07.07.2021)
Два бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря