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В Москве задержали блогера Гасанова
В Москве задержали блогера Гасанова - РИА Новости, 07.07.2021
В Москве задержали блогера Гасанова
В Москве на водителя Lamborghini составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:26
2021-07-07T15:37
гусейн гасанов
россия
владимир васенин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Москве на водителя Lamborghini составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о блогере Гусейне Гасанове (более 17 миллионов подписчиков в Instagram). Официально имя водителя не раскрывают."Примерно в 21:30 в четвертом Сетуньском проезде у дома 20 сотрудниками &lt;…&gt; был остановлен автомобиль Lamborghini Urus под управлением 27-летнего жителя столицы", — сказал Васенин.При проверке документов сотрудники ГИБДД посчитали, что водитель нетрезв: ему предложили пройти процедуру медосвидетельствования, но он отказался.На мужчину составили административный материал по статье 12.26 КоАП России "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".У Гасанова не первый раз проблемы с законом: в июне прошлого года мировой суд в Москве на три месяца лишил его прав за скрытие номеров на машине. По новому протоколу ему также грозит лишение прав и штраф.
https://ria.ru/20210707/sud-1740230947.html
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гусейн гасанов, россия, владимир васенин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
В Москве задержали блогера Гасанова
12:26 07.07.2021 (обновлено: 15:37 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Блогер Гасанов получил административный протокол за отказ от освидетельствования на опьянение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Москве на водителя Lamborghini составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о блогере Гусейне Гасанове (более 17 миллионов подписчиков в Instagram). Официально имя водителя не раскрывают.
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"Примерно в 21:30 в четвертом Сетуньском проезде у дома 20 сотрудниками <…> был остановлен автомобиль Lamborghini Urus под управлением 27-летнего жителя столицы", — сказал Васенин.
При проверке документов сотрудники ГИБДД посчитали, что водитель нетрезв: ему предложили пройти процедуру медосвидетельствования, но он отказался.
На мужчину составили административный материал по статье 12.26 КоАП России "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
У Гасанова не первый раз проблемы с законом: в июне прошлого года мировой суд в Москве на три месяца лишил его прав за скрытие номеров на машине. По новому протоколу ему также грозит лишение прав и штраф.
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Гусейн ГасановРоссияВладимир ВасенинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
 
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