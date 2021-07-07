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В ДНР заявили, что Киев не готов работать над вопросами безопасности
В ДНР заявили, что Киев не готов работать над вопросами безопасности - РИА Новости, 07.07.2021
В ДНР заявили, что Киев не готов работать над вопросами безопасности
Представители Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе оказались не готовы работать над вопросами безопасности, сообщил в среду... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:26
2021-07-07T17:26
владислав московский
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
обсе
донбасс
донецкая народная республика
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе оказались не готовы работать над вопросами безопасности, сообщил в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. В среду состоялась видеоконференция контактной группы. Следующее заседание запланировано на 21 июля."Глава миссии и координатор ОБСЕ, господин (Яшар – ред.) Чевик, отметил, что этот переговорный раунд в части безопасности стал худшим за последнее время. Заслугой такой оценки стала неготовность Киева к предметной работе как на заседании профильной группы накануне, так и сегодня в рамках контактной", - написал Московский в Telegram-канале.Он пояснил, что представитель делегации Киева вместо работы по снижению эскалации на линии соприкосновения задавал "откровенно неуместные вопросы господину Чевику, а также заявил, что самым правильным шагом сейчас будет подписание согласованного ранее плана противоминной деятельности"."Задор украинских переговорщиков резко упал после ряда вопросов от полпреда ДНР (Натальи Никоноровой – ред.), которая акцентировала внимание представителей Киева на том, каким именно образом они собираются осуществлять разминирование в условиях полного отсутствия координации, а также почему якобы озабоченный судьбой мирного населения Донбасса Киев продолжает обстреливать республики", - отметил Московский.По его словам, вместо прямого ответа представитель Киева в контактной группе продолжил "по кругу свою мантру "переживаний" о судьбе гражданского населения Донбасса". "Такая переговорная тактика украинской делегации позволяет сделать очевидный вывод, что позиция официального Киева по противоминной деятельности – всего лишь неумелая имитация "бурной деятельности", - добавил Московский.
https://ria.ru/20210702/obstrel-1739531915.html
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владислав московский, ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, обсе, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире
В ДНР заявили, что Киев не готов работать над вопросами безопасности
17:26 07.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

В ДНР заявили, что представители Киева оказались не готовы работать над вопросами безопасности

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе оказались не готовы работать над вопросами безопасности, сообщил в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.
Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. В среду состоялась видеоконференция контактной группы. Следующее заседание запланировано на 21 июля.
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"Глава миссии и координатор ОБСЕ, господин (Яшар – ред.) Чевик, отметил, что этот переговорный раунд в части безопасности стал худшим за последнее время. Заслугой такой оценки стала неготовность Киева к предметной работе как на заседании профильной группы накануне, так и сегодня в рамках контактной", - написал Московский в Telegram-канале.
Он пояснил, что представитель делегации Киева вместо работы по снижению эскалации на линии соприкосновения задавал "откровенно неуместные вопросы господину Чевику, а также заявил, что самым правильным шагом сейчас будет подписание согласованного ранее плана противоминной деятельности".
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"Задор украинских переговорщиков резко упал после ряда вопросов от полпреда ДНР (Натальи Никоноровой – ред.), которая акцентировала внимание представителей Киева на том, каким именно образом они собираются осуществлять разминирование в условиях полного отсутствия координации, а также почему якобы озабоченный судьбой мирного населения Донбасса Киев продолжает обстреливать республики", - отметил Московский.
По его словам, вместо прямого ответа представитель Киева в контактной группе продолжил "по кругу свою мантру "переживаний" о судьбе гражданского населения Донбасса". "Такая переговорная тактика украинской делегации позволяет сделать очевидный вывод, что позиция официального Киева по противоминной деятельности – всего лишь неумелая имитация "бурной деятельности", - добавил Московский.
 
Владислав МосковскийСитуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
 
 
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