В ДНР заявили, что Киев не готов работать над вопросами безопасности
В ДНР заявили, что представители Киева оказались не готовы работать над вопросами безопасности
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе оказались не готовы работать над вопросами безопасности, сообщил в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.
Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. В среду состоялась видеоконференция контактной группы. Следующее заседание запланировано на 21 июля.
"Глава миссии и координатор ОБСЕ, господин (Яшар – ред.) Чевик, отметил, что этот переговорный раунд в части безопасности стал худшим за последнее время. Заслугой такой оценки стала неготовность Киева к предметной работе как на заседании профильной группы накануне, так и сегодня в рамках контактной", - написал Московский в Telegram-канале.
Он пояснил, что представитель делегации Киева вместо работы по снижению эскалации на линии соприкосновения задавал "откровенно неуместные вопросы господину Чевику, а также заявил, что самым правильным шагом сейчас будет подписание согласованного ранее плана противоминной деятельности".
"Задор украинских переговорщиков резко упал после ряда вопросов от полпреда ДНР (Натальи Никоноровой – ред.), которая акцентировала внимание представителей Киева на том, каким именно образом они собираются осуществлять разминирование в условиях полного отсутствия координации, а также почему якобы озабоченный судьбой мирного населения Донбасса Киев продолжает обстреливать республики", - отметил Московский.
По его словам, вместо прямого ответа представитель Киева в контактной группе продолжил "по кругу свою мантру "переживаний" о судьбе гражданского населения Донбасса". "Такая переговорная тактика украинской делегации позволяет сделать очевидный вывод, что позиция официального Киева по противоминной деятельности – всего лишь неумелая имитация "бурной деятельности", - добавил Московский.