https://ria.ru/20210707/bayden-1740339326.html

Байден заявил, что намерен передать Путину послание по кибербезопасности

Байден заявил, что намерен передать Путину послание по кибербезопасности - РИА Новости, 07.07.2021

Байден заявил, что намерен передать Путину послание по кибербезопасности

Президент США Джо Байден сказал журналистам, что у него есть послание для российского коллеги Владимира Путина по поводу кибербезопасности, но отказался... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:50

2021-07-07T19:50

2021-07-07T19:50

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ad281e2fa6dd9886102581a6ca0868.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден сказал журналистам, что у него есть послание для российского коллеги Владимира Путина по поводу кибербезопасности, но отказался раскрыть его содержание."Я передам его ему", - ответил Байден на вопрос журналистов о послании.Ранее в среду он провел совещание с представителями своего аппарата по поводу новых кибератак на американские объекты. Местные СМИ утверждают, что минувшие выходные не менее 20 американских IT-компаний подверглись нападению хакеров, якобы действующих с территории России и использовавших вирус-вымогатель. По итогам прошедшего заседания журналисты спросили Байдена о возможном "ответе" Вашингтона на продолжающиеся атаки и том, есть ли у него "послание" для президента России Владимира Путина по итогам встречи с представителями собственной администрации и экспертами.По итогам прошедшего заседания журналисты спросили Байдена о возможном "ответе" Вашингтона на продолжающиеся атаки и том, есть ли у него "послание" для президента России Владимира Путина после встречи с представителями собственной администрации и экспертами.Когда позднее на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки попросили уточнить, в чем суть этого послания и какую форму оно примет, она предположила, что президент просто "не собирался обсуждать с вами (журналистами -ред.) то, что обсуждалось на прошедшей встрече".Власти США объявили о начале расследования, но пока не назвали виновных.Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее в среду заявила, что на России, с точки зрения американской администрации, лежит ответственность за противодействие преступным группировкам, базирующимся на ее территории.По ее словам, об этом Байден говорил Путину на встрече в Женеве, тот же сигнал ретранслируют американские специалисты в ходе продолжающихся консультаций с российскими коллегами по кибербезопасности. На следующей неделе ожидается российско-американская экспертная встреча для обсуждения проблемы вирусов-вымогателей.

https://ria.ru/20210705/bayden-1739954436.html

https://ria.ru/20210706/bayden-1739998819.html

https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире