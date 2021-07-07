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Байден заявил, что намерен передать Путину послание по кибербезопасности
Байден заявил, что намерен передать Путину послание по кибербезопасности - РИА Новости, 07.07.2021
Байден заявил, что намерен передать Путину послание по кибербезопасности
Президент США Джо Байден сказал журналистам, что у него есть послание для российского коллеги Владимира Путина по поводу кибербезопасности, но отказался... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:50
2021-07-07T19:50
2021-07-07T19:50
россия
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден сказал журналистам, что у него есть послание для российского коллеги Владимира Путина по поводу кибербезопасности, но отказался раскрыть его содержание."Я передам его ему", - ответил Байден на вопрос журналистов о послании.Ранее в среду он провел совещание с представителями своего аппарата по поводу новых кибератак на американские объекты. Местные СМИ утверждают, что минувшие выходные не менее 20 американских IT-компаний подверглись нападению хакеров, якобы действующих с территории России и использовавших вирус-вымогатель. По итогам прошедшего заседания журналисты спросили Байдена о возможном "ответе" Вашингтона на продолжающиеся атаки и том, есть ли у него "послание" для президента России Владимира Путина по итогам встречи с представителями собственной администрации и экспертами.По итогам прошедшего заседания журналисты спросили Байдена о возможном "ответе" Вашингтона на продолжающиеся атаки и том, есть ли у него "послание" для президента России Владимира Путина после встречи с представителями собственной администрации и экспертами.Когда позднее на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки попросили уточнить, в чем суть этого послания и какую форму оно примет, она предположила, что президент просто "не собирался обсуждать с вами (журналистами -ред.) то, что обсуждалось на прошедшей встрече".Власти США объявили о начале расследования, но пока не назвали виновных.Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее в среду заявила, что на России, с точки зрения американской администрации, лежит ответственность за противодействие преступным группировкам, базирующимся на ее территории.По ее словам, об этом Байден говорил Путину на встрече в Женеве, тот же сигнал ретранслируют американские специалисты в ходе продолжающихся консультаций с российскими коллегами по кибербезопасности. На следующей неделе ожидается российско-американская экспертная встреча для обсуждения проблемы вирусов-вымогателей.
https://ria.ru/20210705/bayden-1739954436.html
https://ria.ru/20210706/bayden-1739998819.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Байден заявил, что намерен передать Путину послание по кибербезопасности
Джо Байден заявил, что у него есть послание для Владимира Путина по поводу кибербезопасности
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости.
Президент США Джо Байден
сказал журналистам, что у него есть послание для российского коллеги Владимира Путина
по поводу кибербезопасности, но отказался раскрыть его содержание.
"Я передам его ему", - ответил Байден на вопрос журналистов о послании.
Ранее в среду он провел совещание с представителями своего аппарата по поводу новых кибератак на американские объекты. Местные СМИ утверждают, что минувшие выходные не менее 20 американских IT-компаний подверглись нападению хакеров, якобы действующих с территории России
и использовавших вирус-вымогатель. По итогам прошедшего заседания журналисты спросили Байдена о возможном "ответе" Вашингтона на продолжающиеся атаки и том, есть ли у него "послание" для президента России Владимира Путина по итогам встречи с представителями собственной администрации и экспертами.
По итогам прошедшего заседания журналисты спросили Байдена о возможном "ответе" Вашингтона на продолжающиеся атаки и том, есть ли у него "послание" для президента России Владимира Путина после встречи с представителями собственной администрации и экспертами.
Когда позднее на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки попросили уточнить, в чем суть этого послания и какую форму оно примет, она предположила, что президент просто "не собирался обсуждать с вами (журналистами -ред.) то, что обсуждалось на прошедшей встрече".
Власти США объявили о начале расследования, но пока не назвали виновных.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее в среду заявила, что на России, с точки зрения американской администрации, лежит ответственность за противодействие преступным группировкам, базирующимся на ее территории.
По ее словам, об этом Байден говорил Путину на встрече в Женеве
, тот же сигнал ретранслируют американские специалисты в ходе продолжающихся консультаций с российскими коллегами по кибербезопасности. На следующей неделе ожидается российско-американская экспертная встреча для обсуждения проблемы вирусов-вымогателей.