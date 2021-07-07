https://ria.ru/20210707/bashkiriya-1740203171.html
В Башкирии экс-сотрудника ГИБДД хотят лишить 36 машин, дома и квартир
В Башкирии экс-сотрудника ГИБДД хотят лишить 36 машин, дома и квартир - РИА Новости, 07.07.2021
В Башкирии экс-сотрудника ГИБДД хотят лишить 36 машин, дома и квартир
Башкирская прокуратура через суд требует взыскать в доход государства с бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:25
2021-07-07T09:25
2021-07-07T09:25
уфа
происшествия
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УФА, 7 июл – РИА Новости. Башкирская прокуратура через суд требует взыскать в доход государства с бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД имущество на 24 миллиона рублей, в том числе 36 транспортных средств, две квартиры и дом, сообщает надзорный орган.Ранее по подозрению в получении взяток были арестованы экс-заместитель начальника и четверо государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии. По версии следствия, с 2017 по 2020 год они получали через посредников взятки за содействие в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов."Прокуратура республики в судебном порядке потребовала взыскать в доход государства имущество на сумму более 24 миллионов рублей, приобретенное экс-заместителем начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ на неустановленные доходы", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.По данным ведомства, на неустановленные доходы сотрудник ГИБДД купил две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы, а также 36 транспортных средств.Ранее экс-заместитель начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по республике был уволен с формулировкой "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".
https://ria.ru/20210625/omsk-1738675593.html
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уфа, происшествия
В Башкирии экс-сотрудника ГИБДД хотят лишить 36 машин, дома и квартир
Прокуратура потребовала взыскать с бывшего сотрудника ГИБДД имущество на 24 миллиона рублей
УФА, 7 июл – РИА Новости. Башкирская прокуратура через суд требует взыскать в доход государства с бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД имущество на 24 миллиона рублей, в том числе 36 транспортных средств, две квартиры и дом, сообщает надзорный орган.
Ранее по подозрению в получении взяток были арестованы экс-заместитель начальника и четверо государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии. По версии следствия, с 2017 по 2020 год они получали через посредников взятки за содействие в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.
"Прокуратура республики в судебном порядке потребовала взыскать в доход государства имущество на сумму более 24 миллионов рублей, приобретенное экс-заместителем начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ на неустановленные доходы", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
По данным ведомства, на неустановленные доходы сотрудник ГИБДД купил две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы
, а также 36 транспортных средств.
"Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников. В целях обеспечения иска прокуратура одновременно направила в суд заявление о наложении ареста на указанное имущество", - сообщает региональная прокуратура.
Ранее экс-заместитель начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по республике был уволен с формулировкой "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".