https://ria.ru/20210707/bashkiriya-1740203171.html

В Башкирии экс-сотрудника ГИБДД хотят лишить 36 машин, дома и квартир

В Башкирии экс-сотрудника ГИБДД хотят лишить 36 машин, дома и квартир - РИА Новости, 07.07.2021

В Башкирии экс-сотрудника ГИБДД хотят лишить 36 машин, дома и квартир

Башкирская прокуратура через суд требует взыскать в доход государства с бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:25

2021-07-07T09:25

2021-07-07T09:25

уфа

происшествия

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УФА, 7 июл – РИА Новости. Башкирская прокуратура через суд требует взыскать в доход государства с бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД имущество на 24 миллиона рублей, в том числе 36 транспортных средств, две квартиры и дом, сообщает надзорный орган.Ранее по подозрению в получении взяток были арестованы экс-заместитель начальника и четверо государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии. По версии следствия, с 2017 по 2020 год они получали через посредников взятки за содействие в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов."Прокуратура республики в судебном порядке потребовала взыскать в доход государства имущество на сумму более 24 миллионов рублей, приобретенное экс-заместителем начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ на неустановленные доходы", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.По данным ведомства, на неустановленные доходы сотрудник ГИБДД купил две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы, а также 36 транспортных средств.Ранее экс-заместитель начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по республике был уволен с формулировкой "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

https://ria.ru/20210625/omsk-1738675593.html

https://ria.ru/20210408/vzyatka-1727447675.html

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия