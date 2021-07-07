https://ria.ru/20210707/bank-1740220541.html

Опубликованы кадры задержания мужчины, захватившего банк в Тюмени

Опубликованы кадры задержания мужчины, захватившего банк в Тюмени - РИА Новости, 07.07.2021

Опубликованы кадры задержания мужчины, захватившего банк в Тюмени

В Сети появилось видео, на котором запечатлено задержание мужчины, захватившего заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:57

2021-07-07T10:57

2021-07-07T13:49

захват отделения сбербанка в тюмени

сбербанк россии

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлено задержание мужчины, захватившего заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.На кадрах видно, как силовики повели злоумышленника по улице, после чего уложили его на землю. Мужчина при этом начал сопротивляться и кричать.Ранее сообщалось, что неизвестный захватил отделение Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени. Он угрожал "опасным предметом", удерживал двоих человек и требовал деньги. Позже его задержали.По информации источника РИА Новости, мужчина состоял на учете у психиатра и действовал по указанию от "известного актера". В результате происшествия никто не пострадал.

https://ria.ru/20210621/sud-1737868396.html

тюмень

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2021

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Кадры задержания мужчины, захватившего заложников в Тюмени Кадры задержания мужчины, захватившего заложников в тюменском офисе. 2021-07-07T10:57 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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захват отделения сбербанка в тюмени, сбербанк россии, тюмень, происшествия