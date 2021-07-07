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Опубликованы кадры задержания мужчины, захватившего банк в Тюмени
Опубликованы кадры задержания мужчины, захватившего банк в Тюмени - РИА Новости, 07.07.2021
Опубликованы кадры задержания мужчины, захватившего банк в Тюмени
В Сети появилось видео, на котором запечатлено задержание мужчины, захватившего заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:57
2021-07-07T10:57
2021-07-07T13:49
захват отделения сбербанка в тюмени
сбербанк россии
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлено задержание мужчины, захватившего заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.На кадрах видно, как силовики повели злоумышленника по улице, после чего уложили его на землю. Мужчина при этом начал сопротивляться и кричать.Ранее сообщалось, что неизвестный захватил отделение Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени. Он угрожал "опасным предметом", удерживал двоих человек и требовал деньги. Позже его задержали.По информации источника РИА Новости, мужчина состоял на учете у психиатра и действовал по указанию от "известного актера". В результате происшествия никто не пострадал.
https://ria.ru/20210621/sud-1737868396.html
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Кадры задержания мужчины, захватившего заложников в Тюмени
Кадры задержания мужчины, захватившего заложников в тюменском офисе.
2021-07-07T10:57
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РИА Новости
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захват отделения сбербанка в тюмени, сбербанк россии, тюмень, происшествия
Опубликованы кадры задержания мужчины, захватившего банк в Тюмени
10:57 07.07.2021 (обновлено: 13:49 07.07.2021)
Опубликованы кадры задержания мужчины, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени