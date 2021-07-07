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Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени
Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени - РИА Новости, 07.07.2021
Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени
В Сети опубликовали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:46
2021-07-07T09:46
2021-07-07T11:19
захват отделения сбербанка в тюмени
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети опубликовали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени.На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление около кредитной организации, где удерживают, по разным оценкам, двух или трех заложников. Как пишут местные СМИ, силовики готовятся к штурму. Злоумышленник требует 15 миллионов рублей, при себе у него самодельное взрывное устройство. Официального подтверждения этой информации нет. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали жильцов.
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тюмень
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тюмень: кадры с места захвата в заложники сотрудников Сбербанка
В Тюмени неизвестный взял в заложники нескольких сотрудников «Сбербанка».
Мужчина зашел в отделение и передал записку с требованием выдать 15 млн рублей. На нем рюкзак, видны торчащие провода. Спецслужбы уже на месте.
2021-07-07T09:46
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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захват отделения сбербанка в тюмени, тюмень, происшествия
Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени
09:46 07.07.2021 (обновлено: 11:19 07.07.2021)
Очевидцы показали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети опубликовали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени.
На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление около кредитной организации, где удерживают, по разным оценкам, двух или трех заложников.
Как пишут местные СМИ, силовики готовятся к штурму. Злоумышленник требует 15 миллионов рублей, при себе у него самодельное взрывное устройство. Официального подтверждения этой информации нет.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали жильцов.