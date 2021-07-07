Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/bank-1740206449.html
Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени
Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени - РИА Новости, 07.07.2021
Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени
В Сети опубликовали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:46
2021-07-07T11:19
захват отделения сбербанка в тюмени
тюмень
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740206090_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ff2ce4327bbeefea6c2c511912ada21b.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети опубликовали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени.На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление около кредитной организации, где удерживают, по разным оценкам, двух или трех заложников. Как пишут местные СМИ, силовики готовятся к штурму. Злоумышленник требует 15 миллионов рублей, при себе у него самодельное взрывное устройство. Официального подтверждения этой информации нет. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали жильцов.
https://ria.ru/20210416/tbilisi-1728549718.html
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Тюмень: кадры с места захвата в заложники сотрудников Сбербанка
В Тюмени неизвестный взял в заложники нескольких сотрудников «Сбербанка». Мужчина зашел в отделение и передал записку с требованием выдать 15 млн рублей. На нем рюкзак, видны торчащие провода. Спецслужбы уже на месте.
2021-07-07T09:46
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740206090_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_672b38a42e1fe5fae9f2ba9033b08acb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват отделения сбербанка в тюмени, тюмень, происшествия
Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени
09:46 07.07.2021 (обновлено: 11:19 07.07.2021)
 

Очевидцы показали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети опубликовали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени.
На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление около кредитной организации, где удерживают, по разным оценкам, двух или трех заложников.
Как пишут местные СМИ, силовики готовятся к штурму. Злоумышленник требует 15 миллионов рублей, при себе у него самодельное взрывное устройство. Официального подтверждения этой информации нет.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали жильцов.
Полиция Грузии - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 12:14
Вооруженный человек захватил заложников в банке в Тбилиси
 
Захват отделения Сбербанка в ТюмениТюменьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
16:02Большой театр ввел QR-коды для доступа к нескольким спектаклям
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:28Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
15:28Савченко описала сценарии распада Украины
15:27Супруга президента Гаити скончалась в результате нападения
Лента новостейМолния