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Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени

Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени - РИА Новости, 07.07.2021

Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени

В Сети опубликовали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:46

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2021-07-07T11:19

захват отделения сбербанка в тюмени

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети опубликовали видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени.На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление около кредитной организации, где удерживают, по разным оценкам, двух или трех заложников. Как пишут местные СМИ, силовики готовятся к штурму. Злоумышленник требует 15 миллионов рублей, при себе у него самодельное взрывное устройство. Официального подтверждения этой информации нет. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали жильцов.

https://ria.ru/20210416/tbilisi-1728549718.html

тюмень

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2021

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Тюмень: кадры с места захвата в заложники сотрудников Сбербанка В Тюмени неизвестный взял в заложники нескольких сотрудников «Сбербанка». Мужчина зашел в отделение и передал записку с требованием выдать 15 млн рублей. На нем рюкзак, видны торчащие провода. Спецслужбы уже на месте. 2021-07-07T09:46 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват отделения сбербанка в тюмени, тюмень, происшествия