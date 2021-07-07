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Авиаперевозчик: на месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли три тела
Авиаперевозчик: на месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли три тела - РИА Новости, 07.07.2021
Авиаперевозчик: на месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли три тела
Тела трех человек обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке, их пока не опознали, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T05:57
2021-07-07T05:57
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке, их пока не опознали, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб."Три тела, пока никто не может опознать, сложно судить. Там работают спасатели и другие бригады, они не могут опознать", - сказал Горб.По его словам, в районе снова испортилась погода. Вертолет предприятия ждет в Палане, пока не может вылететь к месту крушения.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Авиаперевозчик: на месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли три тела
05:57 07.07.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын

Авиаперевозчик: на месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли три неопознанных тела

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке, их пока не опознали, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.
"Три тела, пока никто не может опознать, сложно судить. Там работают спасатели и другие бригады, они не могут опознать", - сказал Горб.
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По его словам, в районе снова испортилась погода. Вертолет предприятия ждет в Палане, пока не может вылететь к месту крушения.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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