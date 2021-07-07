https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740193117.html

Авиаперевозчик: на месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли три тела

Авиаперевозчик: на месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли три тела - РИА Новости, 07.07.2021

Авиаперевозчик: на месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли три тела

Тела трех человек обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке, их пока не опознали, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T05:57

2021-07-07T05:57

2021-07-07T05:57

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке, их пока не опознали, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб."Три тела, пока никто не может опознать, сложно судить. Там работают спасатели и другие бригады, они не могут опознать", - сказал Горб.По его словам, в районе снова испортилась погода. Вертолет предприятия ждет в Палане, пока не может вылететь к месту крушения.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

https://ria.ru/20210707/strakhovka-1740188417.html

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия