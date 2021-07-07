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Глава Приморья выразил соболезнования родным погибших в крушении Ан-26

Глава Приморья выразил соболезнования родным погибших в крушении Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

Глава Приморья выразил соболезнования родным погибших в крушении Ан-26

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T05:38

2021-07-07T05:38

2021-07-07T13:15

крушение ан-26 на камчатке

владимир солодов

ан-26

олег кожемяко

камчатский край

петропавловск-камчатский

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает правительство региона.Телеграмма от имени Кожемяко направлена в адрес главы Камчатского края Владимира Солодова."Глубоко потрясен известием о крушении самолета Ан-26, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Такие горькие новости вихрем врываются в нашу жизнь, разрушая привычный ход вещей, навсегда меняя судьбы. Сложно поверить, что так внезапно может угаснуть человеческая жизнь, десятки жизней. Нет верных и достаточных слов, которые могли бы выразить то сочувствие и боль, с которой мы разделяем горечь этой невосполнимой утраты. Выражаю соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту трагедию", – говорится в телеграмме.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

https://ria.ru/20210707/pogibshie-1740190176.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

приморский край

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