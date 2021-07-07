https://ria.ru/20210707/avariya-1740199408.html

Больше 20 населенных пунктов Красноярского края остались без света

Больше 20 населенных пунктов Красноярского края остались без света - РИА Новости, 07.07.2021

Больше 20 населенных пунктов Красноярского края остались без света

Жители 24 населенных пунктов Новоселовского и Балахтинского районов Красноярского края остались без электричества из-за шквалистого ветра, сообщает компания... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:39

2021-07-07T08:39

2021-07-07T08:39

россети

красноярскэнерго

кузбассэнерго

красноярский край

балахтинский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Жители 24 населенных пунктов Новоселовского и Балахтинского районов Красноярского края остались без электричества из-за шквалистого ветра, сообщает компания "Россети Сибирь"."Энергетики "Россети Сибирь" восстанавливают электроснабжение в Балахтинском и Новоселовском районах Красноярского края. Вечером, 6 июля, из-за сильной грозы и шквалистого ветра повредилось пять опор воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ "Малый Имыш – Новоселовская". Жители 24 населенных пунктов в настоящий момент находятся без электричества", - говорится в сообщении.В компании пояснили, что аварийно-восстановительные работы велись всю ночь и в данный момент усилены - с бригадами Красноярскэнерго работают специалисты МЭС Сибири, Кузбассэнерго-РЭС, Хакасэнерго и подрядных организаций. Всего задействованы 44 сотрудника, 16 единиц спецтехники.Социально-значимые объекты питаются от 18 передвижных дизель-генераторных установок. В компании отметили, что энергоснабжению больниц с COVID-пациентами ничего не угрожает.Энергетики предупредили, что опасность гроз и шквалов до 24 метров в секунду сохраняется до сих пор.

https://ria.ru/20210705/uragan-1739870367.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/svet-1739021890.html

красноярский край

балахтинский район

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россети, красноярскэнерго, кузбассэнерго, красноярский край, балахтинский район, происшествия