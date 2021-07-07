https://ria.ru/20210707/armeniya-1740258038.html
Посол России в Ереване рассказал о повестке встречи Путина и Пашиняна
Посол России в Ереване рассказал о повестке встречи Путина и Пашиняна - РИА Новости, 07.07.2021
Посол России в Ереване рассказал о повестке встречи Путина и Пашиняна
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян на встрече в Москве сверят часы с целью активизации двусторонних отношений, РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:55
2021-07-07T13:55
2021-07-07T13:55
россия
никол пашинян
дмитрий песков
владимир путин
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян на встрече в Москве сверят часы с целью активизации двусторонних отношений, заявил в среду журналистам посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин встретится с Пашиняном 7 июля в Москве. В пресс-службе Кремля заявили, что руководители двух стран планируют рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.По словам Пескова, подписания документов по итогам переговоров не планируется, лидеры обсудят ситуацию в Карабахе, размещение российских военных, которые уже находятся в регионе, и двусторонние отношения,"Будет обсуждаться то, что лидеры сочтут нужным. Естественно, ситуация в сфере безопасности с учетом обстановки, которая есть. Будет и обмен мнениями по поддержанию динамики и развитию нашего политического диалога, отношений в сфере экономики, гуманитарной сфере. Будет сверка часов по дальнейшей активизации и углублению наших отношений с учетом ситуации после выборов в Армении", - сказал Копыркин журналистам.Кроме того, по его словам, в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипотношений и 25-летие договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и РФ. "Думаю, что и на этот счет лидеры обменяются мнениями, как нам достойно и на соответствующем уровне отметить эти события", - сказал посол.
https://ria.ru/20210707/otnosheniya-1740153324.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/armeniya-1739257194.html
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россия, никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, армения, в мире
Посол России в Ереване рассказал о повестке встречи Путина и Пашиняна
Посол России в Ереване рассказал, что обсудят Путин и Пашинян на встрече в Москве
ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян
на встрече в Москве сверят часы с целью активизации двусторонних отношений, заявил в среду журналистам посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
сообщил РИА Новости, что Путин встретится с Пашиняном 7 июля в Москве
. В пресс-службе Кремля заявили, что руководители двух стран планируют рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России
, Армении
и Азербайджана
по Нагорному Карабаху
от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.
По словам Пескова, подписания документов по итогам переговоров не планируется, лидеры обсудят ситуацию в Карабахе, размещение российских военных, которые уже находятся в регионе, и двусторонние отношения,
"Будет обсуждаться то, что лидеры сочтут нужным. Естественно, ситуация в сфере безопасности с учетом обстановки, которая есть. Будет и обмен мнениями по поддержанию динамики и развитию нашего политического диалога, отношений в сфере экономики, гуманитарной сфере. Будет сверка часов по дальнейшей активизации и углублению наших отношений с учетом ситуации после выборов в Армении", - сказал Копыркин журналистам.
Кроме того, по его словам, в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипотношений и 25-летие договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и РФ. "Думаю, что и на этот счет лидеры обменяются мнениями, как нам достойно и на соответствующем уровне отметить эти события", - сказал посол.