https://ria.ru/20210707/antonov-1740341574.html
Россия не участвовала в кибератаках на объекты в США, заявил Антонов
Россия не участвовала в кибератаках на объекты в США, заявил Антонов - РИА Новости, 07.07.2021
Россия не участвовала в кибератаках на объекты в США, заявил Антонов
Россия стремится превратить кибербезопасность в арену сотрудничества с США и не имеет отношения к последней волне хакерских атак на американские объекты, сказал РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T20:10
2021-07-07T20:10
2021-07-07T20:21
россия
анатолий антонов
сша
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Россия стремится превратить кибербезопасность в арену сотрудничества с США и не имеет отношения к последней волне хакерских атак на американские объекты, сказал в интервью телеканалу Bloomberg посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы бы хотели сделать кибербезопасность пространством для сотрудничества, а не очередным раздражителем... Относительно того, что вы только что упомянули по поводу кибератаки с требованием выкупа на инфраструктуру США и других западных стран, я хотел бы ответить, что Россия не участвовала в такой атаке и не стояла за ее кулисами", - сказал Антонов.Он выразил настрой России на развитие диалога с США по поводу кибербезопасности и подтвердил планы провести на следующей неделе очередную такую встречу между высокопоставленными экспертами двух стран.Антонов также заверил, что компетентные органы России будут делать все от них зависящее для пресечения противоправной хакерской деятельности с территории страны.
https://ria.ru/20210707/khaker-1740192253.html
https://ria.ru/20210707/sovbez-1740224727.html
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россия, анатолий антонов, сша
Россия не участвовала в кибератаках на объекты в США, заявил Антонов
20:10 07.07.2021 (обновлено: 20:21 07.07.2021)
Антонов заявил, что Россия не участвовала в кибератаках на американские объекты