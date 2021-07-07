Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/antonov-1740341574.html
Россия не участвовала в кибератаках на объекты в США, заявил Антонов
Россия не участвовала в кибератаках на объекты в США, заявил Антонов - РИА Новости, 07.07.2021
Россия не участвовала в кибератаках на объекты в США, заявил Антонов
Россия стремится превратить кибербезопасность в арену сотрудничества с США и не имеет отношения к последней волне хакерских атак на американские объекты, сказал РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T20:10
2021-07-07T20:21
россия
анатолий антонов
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602788004_0:185:3014:1880_1920x0_80_0_0_5e032081a97573a54ea3d937c7f4e7a9.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Россия стремится превратить кибербезопасность в арену сотрудничества с США и не имеет отношения к последней волне хакерских атак на американские объекты, сказал в интервью телеканалу Bloomberg посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы бы хотели сделать кибербезопасность пространством для сотрудничества, а не очередным раздражителем... Относительно того, что вы только что упомянули по поводу кибератаки с требованием выкупа на инфраструктуру США и других западных стран, я хотел бы ответить, что Россия не участвовала в такой атаке и не стояла за ее кулисами", - сказал Антонов.Он выразил настрой России на развитие диалога с США по поводу кибербезопасности и подтвердил планы провести на следующей неделе очередную такую встречу между высокопоставленными экспертами двух стран.Антонов также заверил, что компетентные органы России будут делать все от них зависящее для пресечения противоправной хакерской деятельности с территории страны.
https://ria.ru/20210707/khaker-1740192253.html
https://ria.ru/20210707/sovbez-1740224727.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602788004_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_a2d85e0543350c6005c7dbfcb32c1c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анатолий антонов, сша
Россия не участвовала в кибератаках на объекты в США, заявил Антонов
20:10 07.07.2021 (обновлено: 20:21 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Антонов заявил, что Россия не участвовала в кибератаках на американские объекты

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Россия стремится превратить кибербезопасность в арену сотрудничества с США и не имеет отношения к последней волне хакерских атак на американские объекты, сказал в интервью телеканалу Bloomberg посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы бы хотели сделать кибербезопасность пространством для сотрудничества, а не очередным раздражителем... Относительно того, что вы только что упомянули по поводу кибератаки с требованием выкупа на инфраструктуру США и других западных стран, я хотел бы ответить, что Россия не участвовала в такой атаке и не стояла за ее кулисами", - сказал Антонов.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 04:24
Посольство России в США опровергло статью Bloomberg о русской кибератаке
Он выразил настрой России на развитие диалога с США по поводу кибербезопасности и подтвердил планы провести на следующей неделе очередную такую встречу между высокопоставленными экспертами двух стран.
Антонов также заверил, что компетентные органы России будут делать все от них зависящее для пресечения противоправной хакерской деятельности с территории страны.
Программирование - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 11:18
Совбез отметил рост числа кибератак на Россию
 
РоссияАнатолий АнтоновСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
05:02Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Лента новостейМолния