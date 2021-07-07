https://ria.ru/20210707/antitela-1740189750.html

Терапевт объяснил, чего ждать, если после прививки нет антител

Терапевт объяснил, чего ждать, если после прививки нет антител - РИА Новости, 07.07.2021

Терапевт объяснил, чего ждать, если после прививки нет антител

Количество антител в крови стало одной из главной тем для обсуждения на фоне массовой вакцинации от коронавируса, рассказал агентству "Прайм" врач общей... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T03:18

2021-07-07T03:18

2021-07-07T10:21

распространение коронавируса

европейский медицинский центр

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:18:2983:1696_1920x0_80_0_0_a7eec2ed3e6d1516f9dc68a4d1b938a0.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество антител в крови стало одной из главной тем для обсуждения на фоне массовой вакцинации от коронавируса, рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Доленко.Доленко допускает, что в организме могут не выработаться антитела. Он считает, что это связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы в данный момент. По его мнению, чаще всего, хотя и это происходит достаточно редко, в такую ситуацию могут попасть лица старшего возраста.По его словам, не стоит думать, что эффект от вакцинации ограничивается формированием антител. Но если все же есть необходимость узнать результаты вакцинации, то лучше сделать тест через 21 день после второй прививки или позже, советует врач.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740122856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский медицинский центр, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия