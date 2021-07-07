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Терапевт объяснил, чего ждать, если после прививки нет антител
Терапевт объяснил, чего ждать, если после прививки нет антител - РИА Новости, 07.07.2021
Терапевт объяснил, чего ждать, если после прививки нет антител
Количество антител в крови стало одной из главной тем для обсуждения на фоне массовой вакцинации от коронавируса, рассказал агентству "Прайм" врач общей... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:18
2021-07-07T10:21
распространение коронавируса
европейский медицинский центр
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество антител в крови стало одной из главной тем для обсуждения на фоне массовой вакцинации от коронавируса, рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Доленко.Доленко допускает, что в организме могут не выработаться антитела. Он считает, что это связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы в данный момент. По его мнению, чаще всего, хотя и это происходит достаточно редко, в такую ситуацию могут попасть лица старшего возраста.По его словам, не стоит думать, что эффект от вакцинации ограничивается формированием антител. Но если все же есть необходимость узнать результаты вакцинации, то лучше сделать тест через 21 день после второй прививки или позже, советует врач.
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европейский медицинский центр, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Терапевт объяснил, чего ждать, если после прививки нет антител
03:18 07.07.2021 (обновлено: 10:21 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку от COVID-19
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Врач заявил, что иногда после прививки от COVID-19 не появляются антитела

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество антител в крови стало одной из главной тем для обсуждения на фоне массовой вакцинации от коронавируса, рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Доленко.

"На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет", — объясняет специалист.

Доленко допускает, что в организме могут не выработаться антитела. Он считает, что это связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы в данный момент. По его мнению, чаще всего, хотя и это происходит достаточно редко, в такую ситуацию могут попасть лица старшего возраста.
По его словам, не стоит думать, что эффект от вакцинации ограничивается формированием антител. Но если все же есть необходимость узнать результаты вакцинации, то лучше сделать тест через 21 день после второй прививки или позже, советует врач.
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