https://ria.ru/20210707/an-26-1740331935.html

Глава Минтранса рассказал о возможных причинах крушения Ан-26

Глава Минтранса рассказал о возможных причинах крушения Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

Глава Минтранса рассказал о возможных причинах крушения Ан-26

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев не считает, что авиакатастрофа на Камчатке связана с ошибкой пилота или с человеческим фактором. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:10

2021-07-07T19:10

2021-07-07T19:10

крушение ан-26 на камчатке

россия

виталий савельев

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев не считает, что авиакатастрофа на Камчатке связана с ошибкой пилота или с человеческим фактором."Я так не считаю (что была ошибка пилота и человеческий фактор), для этого есть у нас техническая комиссия, которая будет исследовать три фактора: погодные условия, возможный отказ техники, ошибка экипажа", - сообщил журналистам министр транспорта.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.

https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740285146.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, россия, виталий савельев, палана, петропавловск-камчатский, происшествия