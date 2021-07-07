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Глава Минтранса рассказал о возможных причинах крушения Ан-26
Глава Минтранса рассказал о возможных причинах крушения Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021
Глава Минтранса рассказал о возможных причинах крушения Ан-26
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев не считает, что авиакатастрофа на Камчатке связана с ошибкой пилота или с человеческим фактором. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:10
2021-07-07T19:10
крушение ан-26 на камчатке
россия
виталий савельев
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев не считает, что авиакатастрофа на Камчатке связана с ошибкой пилота или с человеческим фактором."Я так не считаю (что была ошибка пилота и человеческий фактор), для этого есть у нас техническая комиссия, которая будет исследовать три фактора: погодные условия, возможный отказ техники, ошибка экипажа", - сообщил журналистам министр транспорта.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
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россия
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крушение ан-26 на камчатке, россия, виталий савельев, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Глава Минтранса рассказал о возможных причинах крушения Ан-26
19:10 07.07.2021
 
© МЧС РоссииМесто крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
© МЧС России

Глава Минтранса Савельев не считает, что авиакатастрофа на Камчатке связана с ошибкой пилота

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев не считает, что авиакатастрофа на Камчатке связана с ошибкой пилота или с человеческим фактором.
"Я так не считаю (что была ошибка пилота и человеческий фактор), для этого есть у нас техническая комиссия, которая будет исследовать три фактора: погодные условия, возможный отказ техники, ошибка экипажа", - сообщил журналистам министр транспорта.
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеРоссияВиталий СавельевПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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