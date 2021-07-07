https://ria.ru/20210707/alentova-1740279219.html

В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой

В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой - РИА Новости, 07.07.2021

В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой

В Московском драматическом театре имени Пушкина опровергли сообщения о том, что актриса Вера Алентова находится в реанимации. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:36

2021-07-07T15:36

2021-07-07T15:42

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

культура

вера алентова

московский драматический театр имени а. с. пушкина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581919873_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_a0e7cc82b3adccb527b9ab36bafd416a.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Московском драматическом театре имени Пушкина опровергли сообщения о том, что актриса Вера Алентова находится в реанимации.Ранее в СМИ появилась информация, что Алентова попала в реанимацию из-за коронавируса."Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев. Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации", - заявили РИА Новости в театре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/alentova-1739022532.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вера алентова, московский драматический театр имени а. с. пушкина, общество