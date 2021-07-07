https://ria.ru/20210707/alentova-1740279219.html
В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой - РИА Новости, 07.07.2021
В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
В Московском драматическом театре имени Пушкина опровергли сообщения о том, что актриса Вера Алентова находится в реанимации. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:36
2021-07-07T15:36
2021-07-07T15:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
культура
вера алентова
московский драматический театр имени а. с. пушкина
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Московском драматическом театре имени Пушкина опровергли сообщения о том, что актриса Вера Алентова находится в реанимации.Ранее в СМИ появилась информация, что Алентова попала в реанимацию из-за коронавируса."Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев. Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации", - заявили РИА Новости в театре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/alentova-1739022532.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вера алентова, московский драматический театр имени а. с. пушкина, общество
В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:36 07.07.2021 (обновлено: 15:42 07.07.2021)
В театре Пушкина опровергли информацию о нахождении Веры Алентовой в реанимации