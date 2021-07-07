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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210707/alentova-1740279219.html
В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой - РИА Новости, 07.07.2021
В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
В Московском драматическом театре имени Пушкина опровергли сообщения о том, что актриса Вера Алентова находится в реанимации. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:36
2021-07-07T15:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
культура
вера алентова
московский драматический театр имени а. с. пушкина
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Московском драматическом театре имени Пушкина опровергли сообщения о том, что актриса Вера Алентова находится в реанимации.Ранее в СМИ появилась информация, что Алентова попала в реанимацию из-за коронавируса."Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев. Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации", - заявили РИА Новости в театре.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вера алентова, московский драматический театр имени а. с. пушкина, общество
В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:36 07.07.2021 (обновлено: 15:42 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В театре Пушкина опровергли информацию о нахождении Веры Алентовой в реанимации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Московском драматическом театре имени Пушкина опровергли сообщения о том, что актриса Вера Алентова находится в реанимации.
Ранее в СМИ появилась информация, что Алентова попала в реанимацию из-за коронавируса.
"Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев. Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации", - заявили РИА Новости в театре.
Актриса Вера Алентова в роли госпожи Аргант в спектакле Ложные признания режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:03
Веру Алентову госпитализировали вслед за мужем
 
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вера АлентоваМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаОбщество
 
 
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