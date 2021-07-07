https://ria.ru/20210707/alentova-1740224931.html
СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой
СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой - РИА Новости, 07.07.2021
СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой
Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:19
2021-07-07T11:19
2021-07-07T13:12
культура
коронавирус в россии
вера алентова
рсфср
здоровье - общество
владимир меньшов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581919882_0:72:2764:1627_1920x0_80_0_0_390c4d727e2ab38fa5e355e92d0c61f7.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.По словам собеседника издания, еще вчера днем артистку на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позднее ее вернули в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное.Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы — народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/menshova-1740068219.html
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581919882_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_9cde8a4c40448de6e11e030206ea5c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, вера алентова, рсфср, здоровье - общество, владимир меньшов
СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой
11:19 07.07.2021 (обновлено: 13:12 07.07.2021)
СМИ: актрису Веру Алентову снова поместили в реанимацию