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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210707/alentova-1740224931.html
СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой
СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой - РИА Новости, 07.07.2021
СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой
Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:19
2021-07-07T13:12
культура
коронавирус в россии
вера алентова
рсфср
здоровье - общество
владимир меньшов
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.По словам собеседника издания, еще вчера днем артистку на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позднее ее вернули в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное.Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы — народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
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коронавирус в россии, вера алентова, рсфср, здоровье - общество, владимир меньшов
СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой
11:19 07.07.2021 (обновлено: 13:12 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СМИ: актрису Веру Алентову снова поместили в реанимацию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, еще вчера днем артистку на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позднее ее вернули в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное.
Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы — народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
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