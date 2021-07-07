https://ria.ru/20210707/alentova-1740224931.html

СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой

СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой - РИА Новости, 07.07.2021

СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:19

2021-07-07T11:19

2021-07-07T13:12

культура

коронавирус в россии

вера алентова

рсфср

здоровье - общество

владимир меньшов

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.По словам собеседника издания, еще вчера днем артистку на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позднее ее вернули в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное.Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы — народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/menshova-1740068219.html

рсфср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, вера алентова, рсфср, здоровье - общество, владимир меньшов