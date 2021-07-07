https://ria.ru/20210707/afganistan-1740206129.html

В Иране начались переговоры между правительством Афганистана и талибами

В Иране начались переговоры между правительством Афганистана и талибами - РИА Новости, 07.07.2021

В Иране начались переговоры между правительством Афганистана и талибами

Переговоры между делегациями правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начались в среду утром в иранской столице Тегеране,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:44

2021-07-07T09:44

2021-07-07T09:44

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афганистан

талибан

иран

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Переговоры между делегациями правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начались в среду утром в иранской столице Тегеране, передает агентство ISNA."Межафганские переговоры начались сегодня в Иране с участием представителей правительства Афганистана и делегации от Талибана", - говорится в сообщении агентства.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и талибами стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740194832.html

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россия, афганистан, талибан, иран, в мире