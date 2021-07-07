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В Иране начались переговоры между правительством Афганистана и талибами
В Иране начались переговоры между правительством Афганистана и талибами - РИА Новости, 07.07.2021
В Иране начались переговоры между правительством Афганистана и талибами
Переговоры между делегациями правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начались в среду утром в иранской столице Тегеране,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:44
2021-07-07T09:44
россия
афганистан
талибан
иран
в мире
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Переговоры между делегациями правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начались в среду утром в иранской столице Тегеране, передает агентство ISNA."Межафганские переговоры начались сегодня в Иране с участием представителей правительства Афганистана и делегации от Талибана", - говорится в сообщении агентства.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и талибами стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210707/afganistan-1740194832.html
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россия, афганистан, талибан, иран, в мире
В Иране начались переговоры между правительством Афганистана и талибами
09:44 07.07.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Антон Быстров

В Иране начались переговоры между делегациями правительства Афганистана и движения "Талибан"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Переговоры между делегациями правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начались в среду утром в иранской столице Тегеране, передает агентство ISNA.
"Межафганские переговоры начались сегодня в Иране с участием представителей правительства Афганистана и делегации от Талибана", - говорится в сообщении агентства.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и талибами стартовали мирные переговоры.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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