https://ria.ru/20210707/afganistan-1740194715.html

Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе

Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 07.07.2021

Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе

Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:07

2021-07-07T07:07

2021-07-07T07:07

россия

сергей лавров

одкб

афганистан

таджикистан

лаос

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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл - РИА Новости. Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Лаоса.Он добавил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740193802.html

россия

афганистан

таджикистан

лаос

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россия, сергей лавров, одкб, афганистан, таджикистан, лаос