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В МЧС Абхазии рассказали о поисках петербурженки, которую унесло в море
В МЧС Абхазии рассказали о поисках петербурженки, которую унесло в море - РИА Новости, 07.07.2021
В МЧС Абхазии рассказали о поисках петербурженки, которую унесло в море
Абхазские спасатели вторые сутки ищут отдыхающую из Санкт-Петербурга Тамару Молчанову, которую во время купания унесло в море, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T20:48
2021-07-07T20:48
россия
мчс абхазии
гагрский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 7 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели вторые сутки ищут отдыхающую из Санкт-Петербурга Тамару Молчанову, которую во время купания унесло в море, сообщает пресс-служба МЧС республики.Ранее сообщалось, что Молчанову и троих ее детей унесло в море во время купания в реке Бзыбь Гагрского района, один ребенок погиб, двоих спасли."Поиски россиянки Тамары Молчановой в акватории Гагрского района продолжаются. Однако пока безрезультатно", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в Пицунду прибыл муж Молчановой вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена местными спасателями в детскую больницу города Сочи. По словам специалистов, девочка нуждается в серьезной психологической помощи, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в том числе психолог, направлены к месту пребывания родственников пропавшей.Ранее сообщалось, что за сутки в Гагре утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. Еще несколько были спасены. Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание запрещено.
https://ria.ru/20210705/gagra-1740014519.html
https://ria.ru/20210705/gagra-1739896426.html
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россия, мчс абхазии, гагрский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС Абхазии рассказали о поисках петербурженки, которую унесло в море
20:48 07.07.2021
 
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики АбхазияСотрудники МЧС Абхазии со спасенным ребенком в Гагрском районе
Сотрудники МЧС Абхазии со спасенным ребенком в Гагрском районе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия

Абхазские спасатели рассказали о поисках туристки из Петербурга, которую унесло в море

Читать ria.ru в
СУХУМ, 7 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели вторые сутки ищут отдыхающую из Санкт-Петербурга Тамару Молчанову, которую во время купания унесло в море, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Ранее сообщалось, что Молчанову и троих ее детей унесло в море во время купания в реке Бзыбь Гагрского района, один ребенок погиб, двоих спасли.
Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 22:04
Во время шторма в Гагре утонул российский турист
"Поиски россиянки Тамары Молчановой в акватории Гагрского района продолжаются. Однако пока безрезультатно", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в Пицунду прибыл муж Молчановой вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена местными спасателями в детскую больницу города Сочи. По словам специалистов, девочка нуждается в серьезной психологической помощи, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в том числе психолог, направлены к месту пребывания родственников пропавшей.
Ранее сообщалось, что за сутки в Гагре утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. Еще несколько были спасены. Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание запрещено.
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Россиянка едва не утонула, купаясь в шторм в Гагре
 
РоссияМЧС АбхазииГагрский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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