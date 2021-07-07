https://ria.ru/20210707/abkhaziya-1740344563.html

В МЧС Абхазии рассказали о поисках петербурженки, которую унесло в море

В МЧС Абхазии рассказали о поисках петербурженки, которую унесло в море - РИА Новости, 07.07.2021

В МЧС Абхазии рассказали о поисках петербурженки, которую унесло в море

Абхазские спасатели вторые сутки ищут отдыхающую из Санкт-Петербурга Тамару Молчанову, которую во время купания унесло в море, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T20:48

2021-07-07T20:48

2021-07-07T20:48

россия

мчс абхазии

гагрский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СУХУМ, 7 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели вторые сутки ищут отдыхающую из Санкт-Петербурга Тамару Молчанову, которую во время купания унесло в море, сообщает пресс-служба МЧС республики.Ранее сообщалось, что Молчанову и троих ее детей унесло в море во время купания в реке Бзыбь Гагрского района, один ребенок погиб, двоих спасли."Поиски россиянки Тамары Молчановой в акватории Гагрского района продолжаются. Однако пока безрезультатно", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в Пицунду прибыл муж Молчановой вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена местными спасателями в детскую больницу города Сочи. По словам специалистов, девочка нуждается в серьезной психологической помощи, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в том числе психолог, направлены к месту пребывания родственников пропавшей.Ранее сообщалось, что за сутки в Гагре утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. Еще несколько были спасены. Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание запрещено.

https://ria.ru/20210705/gagra-1740014519.html

https://ria.ru/20210705/gagra-1739896426.html

россия

гагрский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс абхазии, гагрский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)