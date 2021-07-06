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Смыли грязь с позолоты: на ВДНХ почистили фонтан "Золотой колос"
Смыли грязь с позолоты: на ВДНХ почистили фонтан "Золотой колос" - РИА Новости, 06.07.2021
Смыли грязь с позолоты: на ВДНХ почистили фонтан "Золотой колос"
ГБУ "Гормост" провел плановую промывку фонтана "Золотой колос" на территории ВДНХ. Специалисты очистили декоративные элементы и гранитный постамент. Мозаики из смальты протерли вручную мягкими щетками. Промывка фонтана заняла целый день.
2021-07-06T18:04
2021-07-06T18:04
2021-07-06T18:04
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Смыли грязь с позолоты: на ВДНХ почистили фонтан "Золотой колос"
ГБУ «Гормост» провел плановую промывку фонтана "Золотой колос" на территории ВДНХ. Специалисты очистили декоративные элементы и гранитный постамент. Мозаики из смальты протерли вручную мягкими щетками. Промывка фонтана заняла целый день.
2021-07-06T18:04
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вднх, москва, видео
Смыли грязь с позолоты: на ВДНХ почистили фонтан "Золотой колос"
ГБУ "Гормост" провел плановую промывку фонтана "Золотой колос" на территории ВДНХ. Специалисты очистили декоративные элементы и гранитный постамент. Мозаики из смальты протерли вручную мягкими щетками. Промывка фонтана заняла целый день.
2021-07-06T18:04
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PT0M33S
Смыли грязь с позолоты: на ВДНХ почистили фонтан "Золотой колос"
ГБУ "Гормост" провел плановую промывку фонтана "Золотой колос" на территории ВДНХ. Специалисты очистили декоративные элементы и гранитный постамент. Мозаики из смальты протерли вручную мягкими щетками. Промывка фонтана заняла целый день.