https://ria.ru/20210706/zhile-1740161537.html

Тамбовский губернатор поручил обеспечить жильем медиков

Тамбовский губернатор поручил обеспечить жильем медиков - РИА Новости, 06.07.2021

Тамбовский губернатор поручил обеспечить жильем медиков

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал поручение до 1 октября разработать и внедрить комплексную программу обеспечения жильем... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:12

2021-07-06T19:12

2021-07-06T19:12

тамбовская область

александр никитин

здоровье - общество

тамбовская область

общество

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ТАМБОВ, 6 июл - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал поручение до 1 октября разработать и внедрить комплексную программу обеспечения жильем медработников государственной системы здравоохранения, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.На еженедельном оперативном совещании у главы региона начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина доложила о том, что, несмотря на увеличение обеспеченности врачами за последние 7 лет на 17%, дефицит кадров в этой сфере остается. Между тем, в соответствии с нацпроектом "Здравоохранение", к 2025 году численность врачей должна увеличиться на 540 человек.По ее словам, управлением проведен мониторинг законодательства и лучших практик других регионов. С учетом изученного опыта губернатор поручил разработать и внедрить комплексную программу обеспечения жильем медработников государственной системы здравоохранения."Обеспечение служебным жильем медиков является важным условием для их переезда в города и сельские территории области. Соответствующая программа должна быть разработана до 1 октября этого года", - приводит пресс-служба слова Никитина.

https://ria.ru/20210618/selkhozstartapy-1737634482.html

тамбовская область

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александр никитин, здоровье - общество, тамбовская область, общество