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Тамбовская область
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Тамбовский губернатор поручил обеспечить жильем медиков
Тамбовский губернатор поручил обеспечить жильем медиков - РИА Новости, 06.07.2021
Тамбовский губернатор поручил обеспечить жильем медиков
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал поручение до 1 октября разработать и внедрить комплексную программу обеспечения жильем... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:12
2021-07-06T19:12
тамбовская область
александр никитин
здоровье - общество
тамбовская область
общество
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ТАМБОВ, 6 июл - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал поручение до 1 октября разработать и внедрить комплексную программу обеспечения жильем медработников государственной системы здравоохранения, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.На еженедельном оперативном совещании у главы региона начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина доложила о том, что, несмотря на увеличение обеспеченности врачами за последние 7 лет на 17%, дефицит кадров в этой сфере остается. Между тем, в соответствии с нацпроектом "Здравоохранение", к 2025 году численность врачей должна увеличиться на 540 человек.По ее словам, управлением проведен мониторинг законодательства и лучших практик других регионов. С учетом изученного опыта губернатор поручил разработать и внедрить комплексную программу обеспечения жильем медработников государственной системы здравоохранения."Обеспечение служебным жильем медиков является важным условием для их переезда в города и сельские территории области. Соответствующая программа должна быть разработана до 1 октября этого года", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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александр никитин, здоровье - общество, тамбовская область, общество

Тамбовский губернатор поручил обеспечить жильем медиков

19:12 06.07.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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ТАМБОВ, 6 июл - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал поручение до 1 октября разработать и внедрить комплексную программу обеспечения жильем медработников государственной системы здравоохранения, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
На еженедельном оперативном совещании у главы региона начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина доложила о том, что, несмотря на увеличение обеспеченности врачами за последние 7 лет на 17%, дефицит кадров в этой сфере остается. Между тем, в соответствии с нацпроектом "Здравоохранение", к 2025 году численность врачей должна увеличиться на 540 человек.
"В настоящее время медицинские работники получают жилье на общих основаниях в рамках участия в различных госпрограммах: "Устойчивое развитие сельских территорий", "Молодая семья", "Программа поддержки переселения соотечественников". Однако, комплексной программы, ориентированной только на поддержку медиков, пока нет. Для привлечения и закрепления как молодых специалистов, так и опытных врачей по наиболее востребованным специальностям существует ежегодная потребность в 50 жилых помещениях (30 - в городах, 20 – в сельских населенных пунктах)", - приводит пресс-служба слова Лапочкиной.
По ее словам, управлением проведен мониторинг законодательства и лучших практик других регионов. С учетом изученного опыта губернатор поручил разработать и внедрить комплексную программу обеспечения жильем медработников государственной системы здравоохранения.
"Обеспечение служебным жильем медиков является важным условием для их переезда в города и сельские территории области. Соответствующая программа должна быть разработана до 1 октября этого года", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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