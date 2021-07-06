https://ria.ru/20210706/zelenskiy-1740092971.html
На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского
На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского - РИА Новости, 06.07.2021
На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского
На учениях Sea Breeze в Черном море заметили мужчину, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал издания "Страна.ua". РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:58
2021-07-06T13:58
2021-07-06T16:15
россия
нато
владимир зеленский
москва
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На учениях Sea Breeze в Черном море заметили мужчину, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал издания "Страна.ua".Снимок сделан на итальянском фрегате Virginio Fasan, а "двойником" украинского президента оказался матрос.В 2019 году другого "двойника" Зеленского нашли в Москве: мужчина по имени Умид Исабаев приехал из Узбекистана в Россию и работал автомаляром. По его словам, помимо внешнего сходства, он, как и Зеленский, "плохо разговаривает на украинском, ни черта не понимает в политике и вел свадьбу в Узбекистане".В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. Планируется, что до 10 июля в них задействуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739782525.html
россия
москва
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_f0a3b3a5c1184096bd2739fa5062327a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, владимир зеленский, москва, сша, украина, в мире
На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского
13:58 06.07.2021 (обновлено: 16:15 06.07.2021)
На Украине во время учений НАТО обнаружили "двойника" Зеленского