https://ria.ru/20210706/zelenskiy-1740092971.html

На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского

На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского - РИА Новости, 06.07.2021

На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского

На учениях Sea Breeze в Черном море заметили мужчину, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал издания "Страна.ua". РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:58

2021-07-06T13:58

2021-07-06T16:15

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На учениях Sea Breeze в Черном море заметили мужчину, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал издания "Страна.ua".Снимок сделан на итальянском фрегате Virginio Fasan, а "двойником" украинского президента оказался матрос.В 2019 году другого "двойника" Зеленского нашли в Москве: мужчина по имени Умид Исабаев приехал из Узбекистана в Россию и работал автомаляром. По его словам, помимо внешнего сходства, он, как и Зеленский, "плохо разговаривает на украинском, ни черта не понимает в политике и вел свадьбу в Узбекистане".В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. Планируется, что до 10 июля в них задействуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739782525.html

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россия, нато, владимир зеленский, москва, сша, украина, в мире