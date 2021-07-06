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На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского
На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского - РИА Новости, 06.07.2021
На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского
На учениях Sea Breeze в Черном море заметили мужчину, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал издания "Страна.ua". РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:58
2021-07-06T16:15
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На учениях Sea Breeze в Черном море заметили мужчину, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал издания "Страна.ua".Снимок сделан на итальянском фрегате Virginio Fasan, а "двойником" украинского президента оказался матрос.В 2019 году другого "двойника" Зеленского нашли в Москве: мужчина по имени Умид Исабаев приехал из Узбекистана в Россию и работал автомаляром. По его словам, помимо внешнего сходства, он, как и Зеленский, "плохо разговаривает на украинском, ни черта не понимает в политике и вел свадьбу в Узбекистане".В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. Планируется, что до 10 июля в них задействуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.
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россия, нато, владимир зеленский, москва, сша, украина, в мире
На учениях НАТО заметили "двойника" Зеленского
13:58 06.07.2021 (обновлено: 16:15 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

На Украине во время учений НАТО обнаружили "двойника" Зеленского

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На учениях Sea Breeze в Черном море заметили мужчину, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал издания "Страна.ua".
Снимок сделан на итальянском фрегате Virginio Fasan, а "двойником" украинского президента оказался матрос.
В 2019 году другого "двойника" Зеленского нашли в Москве: мужчина по имени Умид Исабаев приехал из Узбекистана в Россию и работал автомаляром. По его словам, помимо внешнего сходства, он, как и Зеленский, "плохо разговаривает на украинском, ни черта не понимает в политике и вел свадьбу в Узбекистане".
В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. Планируется, что до 10 июля в них задействуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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