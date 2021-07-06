https://ria.ru/20210706/zdorove-1740029215.html
Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
Мясников развеял популярный миф о женском здоровье - РИА Новости, 06.07.2021
Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T07:14
2021-07-06T07:14
2021-07-06T07:14
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял миф о том, что женщинам не нужны силовые упражнения.Медик подчеркнул, что любые нагрузки надо разделять на аэробные, упражнения на растяжку, на баланс и силовые нагрузки.Мясников посоветовал сделать физические упражнения "частью своей привычки" и отметил важность спорта для здоровья.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество