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https://ria.ru/20210706/yakutiya-1740066594.html
Почти сто тысяч тонн металлолома вывезут из арктических районов Якутии
Почти сто тысяч тонн металлолома вывезут из арктических районов Якутии - РИА Новости, 06.07.2021
Почти сто тысяч тонн металлолома вывезут из арктических районов Якутии
Чуть менее 100 тысяч тонн металлолома планируют вывезти за 5 лет с прибрежной части Арктической зоны Якутии в рамках экологического проекта, сообщает... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:48
2021-07-06T11:48
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
арктика
русское географическое общество
общество
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ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Чуть менее 100 тысяч тонн металлолома планируют вывезти за 5 лет с прибрежной части Арктической зоны Якутии в рамках экологического проекта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник участвовал в презентации экологического проекта "Чистая Арктика" на площадке Общественной палаты РФ. Инициаторами проекта являются капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов и капитан ледокола "Адмирал Макаров", Герой труда РФ Геннадий Антохин.Глава региона поблагодарил членов Общественной палаты РФ за внимание к Арктике. По его словам, для Якутии, крупнейшего арктического региона страны, вопросы ликвидации накопленного экологического вреда стоят очень остро. По результатам инвентаризации на территории республики установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, и 84% от их общего объёма находится в Арктической зоне.Как отметил Николаев, совместно с министерством обороны России и с недропользователями с острова Котельный архипелага Новосибирских островов ещё в 2015 году благодаря Северному флоту было вывезено 3200 тонн металлолома. В 2018 году силами компании "Алмазы Анабара" убрано 538 тонн металлолома с территорий Булунского и Анабарского районов. Но силами только госструктур решить проблему сложно."Якутия разработала проект по очистке прибрежной части Арктической зоны от накопленного металлолома. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства с вовлечением бизнеса", - рассказали в пресс-службе.В проектную команду вошли представители министерства обороны, Русского географического общества, министерств и ведомств республики, муниципалитетов, предприятий и бизнес-структур."В числе задач проекта - создание в Арктике пунктов приёма лома и логистической схемы по их вывозу из мест депонации металлолома… В результате этого проекта за пять лет с территорий пяти прибрежных арктических районов Якутии планируется вывезти чуть менее 100 тысяч тонн металлолома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210617/yakutiya-1737352355.html
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россия, айсен николаев, арктика, русское географическое общество, общество
Почти сто тысяч тонн металлолома вывезут из арктических районов Якутии
11:48 06.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко

Чуть менее ста тысяч тонн металлолома вывезут за пять лет из арктических районов Якутии

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Чуть менее 100 тысяч тонн металлолома планируют вывезти за 5 лет с прибрежной части Арктической зоны Якутии в рамках экологического проекта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник участвовал в презентации экологического проекта "Чистая Арктика" на площадке Общественной палаты РФ. Инициаторами проекта являются капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов и капитан ледокола "Адмирал Макаров", Герой труда РФ Геннадий Антохин.
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Глава региона поблагодарил членов Общественной палаты РФ за внимание к Арктике. По его словам, для Якутии, крупнейшего арктического региона страны, вопросы ликвидации накопленного экологического вреда стоят очень остро. По результатам инвентаризации на территории республики установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, и 84% от их общего объёма находится в Арктической зоне.
Как отметил Николаев, совместно с министерством обороны России и с недропользователями с острова Котельный архипелага Новосибирских островов ещё в 2015 году благодаря Северному флоту было вывезено 3200 тонн металлолома. В 2018 году силами компании "Алмазы Анабара" убрано 538 тонн металлолома с территорий Булунского и Анабарского районов. Но силами только госструктур решить проблему сложно.
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"Якутия разработала проект по очистке прибрежной части Арктической зоны от накопленного металлолома. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства с вовлечением бизнеса", - рассказали в пресс-службе.
В проектную команду вошли представители министерства обороны, Русского географического общества, министерств и ведомств республики, муниципалитетов, предприятий и бизнес-структур.
"В числе задач проекта - создание в Арктике пунктов приёма лома и логистической схемы по их вывозу из мест депонации металлолома… В результате этого проекта за пять лет с территорий пяти прибрежных арктических районов Якутии планируется вывезти чуть менее 100 тысяч тонн металлолома", - говорится в сообщении.
 
Республика Саха (Якутия)РоссияАйсен НиколаевАрктикаРусское географическое обществоОбщество
 
 
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