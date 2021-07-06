Почти сто тысяч тонн металлолома вывезут из арктических районов Якутии
Чуть менее ста тысяч тонн металлолома вывезут за пять лет из арктических районов Якутии
ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Чуть менее 100 тысяч тонн металлолома планируют вывезти за 5 лет с прибрежной части Арктической зоны Якутии в рамках экологического проекта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник участвовал в презентации экологического проекта "Чистая Арктика" на площадке Общественной палаты РФ. Инициаторами проекта являются капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов и капитан ледокола "Адмирал Макаров", Герой труда РФ Геннадий Антохин.
Глава региона поблагодарил членов Общественной палаты РФ за внимание к Арктике. По его словам, для Якутии, крупнейшего арктического региона страны, вопросы ликвидации накопленного экологического вреда стоят очень остро. По результатам инвентаризации на территории республики установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, и 84% от их общего объёма находится в Арктической зоне.
Как отметил Николаев, совместно с министерством обороны России и с недропользователями с острова Котельный архипелага Новосибирских островов ещё в 2015 году благодаря Северному флоту было вывезено 3200 тонн металлолома. В 2018 году силами компании "Алмазы Анабара" убрано 538 тонн металлолома с территорий Булунского и Анабарского районов. Но силами только госструктур решить проблему сложно.
"Якутия разработала проект по очистке прибрежной части Арктической зоны от накопленного металлолома. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства с вовлечением бизнеса", - рассказали в пресс-службе.
В проектную команду вошли представители министерства обороны, Русского географического общества, министерств и ведомств республики, муниципалитетов, предприятий и бизнес-структур.
"В числе задач проекта - создание в Арктике пунктов приёма лома и логистической схемы по их вывозу из мест депонации металлолома… В результате этого проекта за пять лет с территорий пяти прибрежных арктических районов Якутии планируется вывезти чуть менее 100 тысяч тонн металлолома", - говорится в сообщении.