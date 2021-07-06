https://ria.ru/20210706/yakutiya-1740066594.html

Почти сто тысяч тонн металлолома вывезут из арктических районов Якутии

Почти сто тысяч тонн металлолома вывезут из арктических районов Якутии - РИА Новости, 06.07.2021

Почти сто тысяч тонн металлолома вывезут из арктических районов Якутии

Чуть менее 100 тысяч тонн металлолома планируют вывезти за 5 лет с прибрежной части Арктической зоны Якутии в рамках экологического проекта, сообщает... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:48

2021-07-06T11:48

2021-07-06T11:48

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

арктика

русское географическое общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg

ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Чуть менее 100 тысяч тонн металлолома планируют вывезти за 5 лет с прибрежной части Арктической зоны Якутии в рамках экологического проекта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник участвовал в презентации экологического проекта "Чистая Арктика" на площадке Общественной палаты РФ. Инициаторами проекта являются капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов и капитан ледокола "Адмирал Макаров", Герой труда РФ Геннадий Антохин.Глава региона поблагодарил членов Общественной палаты РФ за внимание к Арктике. По его словам, для Якутии, крупнейшего арктического региона страны, вопросы ликвидации накопленного экологического вреда стоят очень остро. По результатам инвентаризации на территории республики установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, и 84% от их общего объёма находится в Арктической зоне.Как отметил Николаев, совместно с министерством обороны России и с недропользователями с острова Котельный архипелага Новосибирских островов ещё в 2015 году благодаря Северному флоту было вывезено 3200 тонн металлолома. В 2018 году силами компании "Алмазы Анабара" убрано 538 тонн металлолома с территорий Булунского и Анабарского районов. Но силами только госструктур решить проблему сложно."Якутия разработала проект по очистке прибрежной части Арктической зоны от накопленного металлолома. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства с вовлечением бизнеса", - рассказали в пресс-службе.В проектную команду вошли представители министерства обороны, Русского географического общества, министерств и ведомств республики, муниципалитетов, предприятий и бизнес-структур."В числе задач проекта - создание в Арктике пунктов приёма лома и логистической схемы по их вывозу из мест депонации металлолома… В результате этого проекта за пять лет с территорий пяти прибрежных арктических районов Якутии планируется вывезти чуть менее 100 тысяч тонн металлолома", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210617/yakutiya-1737352355.html

https://ria.ru/20210603/yakutiya-1735478142.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, айсен николаев, арктика, русское географическое общество, общество