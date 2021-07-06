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ЦИК направил в регионы рекомендации по разведению учебы и выборов
ЦИК направил в регионы рекомендации по разведению учебы и выборов - РИА Новости, 06.07.2021
ЦИК направил в регионы рекомендации по разведению учебы и выборов
ЦИК направил в регионы рекомендации по разведению процессов учебы и выборов с учетом местных особенностей, заявила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:03
2021-07-06T16:03
2021-07-06T16:08
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
элла памфилова
россия
цик рф
политика
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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. ЦИК направил в регионы рекомендации по разведению процессов учебы и выборов с учетом местных особенностей, заявила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова."У нас есть соглашение с Минпросвещения, мы его направили в регионы, есть рекомендация в каждом регионе, во взаимодействии с местными органами образования и просвещения, исходя из местной специфики, решить эту проблему", - сказала Памфилова РИА Новости.Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ подписало соглашение с ЦИК, оно призвано способствовать тому, чтобы проведение избирательного процесса не сказывалось на качестве учебы.По решению ЦИК голосование на выборах в этом году пройдёт 17-19 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/pamfilova-1740111973.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), элла памфилова, россия, цик рф, политика
ЦИК направил в регионы рекомендации по разведению учебы и выборов
16:03 06.07.2021 (обновлено: 16:08 06.07.2021)
ЦИК направил в регионы рекомендации по разведению учебы и выборов с учетом местных особенностей