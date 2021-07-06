https://ria.ru/20210706/vspyshka-1740179361.html

В Волгограде в интернате для детей-инвалидов произошла вспышка COVID-19

В Волгограде в интернате для детей-инвалидов произошла вспышка COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021

В Волгограде в интернате для детей-инвалидов произошла вспышка COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Волгоградском областном реабилитационном центре "Доверие", где временно проживают дети-инвалиды, 13 детей находятся... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T22:25

2021-07-06T22:25

2021-07-06T22:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Волгоградском областном реабилитационном центре "Доверие", где временно проживают дети-инвалиды, 13 детей находятся в больнице, а в учреждении введен карантин, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.По информации ведомства, Роспотребнадзор перевел на карантин Волгоградский областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Доверие", где на время реабилитации проживают дети. По словам собеседника агентства, карантин объявлен с 29 июня на две недели из-за случаев коронавируса у воспитанников и сотрудников учреждения.По информации администрации, 17 июня в центр поступили двое детей – один из больницы после длительного лечения по основному заболеванию, второй из дома. Через три дня у них поднялась температура, один из детей был госпитализирован, сообщили в ведомстве. По данным администрации, с 25 июня по 6 июля дети, которые контактировали с заболевшими, были направлены в больницу. Персонал центра сдал анализы на коронавирус. Инфекцию, отметили в ведомстве, выявили у 10 сотрудников, они отстранены от работы, заболевание они переносят в легкой форме."По состоянию на 6 июля 13 воспитанников находятся в больнице, у девяти ребят из них получен положительный результат тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Состояние здоровья всех детей удовлетворительное, они идут на поправку. Один ребенок из числа заболевших уже выписан и вернулся в учреждение", - сообщили РИА Новости в администрации.По словам собеседника агентства, на время карантина родителям запрещено забирать детей домой, с ними они могут общаться дистанционно.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739538011.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоградская область