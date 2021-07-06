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Онлайн-конференция к 80-летию начала битвы за Ленинград

Онлайн-конференция к 80-летию начала битвы за Ленинград - РИА Новости, 06.07.2021

Онлайн-конференция к 80-летию начала битвы за Ленинград

9 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "К 80-летию начала битвы за Ленинград".

2021-07-06T14:51

2021-07-06T14:51

2021-07-06T14:51

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Задать вопрос Участники:- директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена ЛЕЗИК;- профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, историк Никита ЛОМАГИН;- ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Александр КУТУЗОВ.10 июля 1941 года началась самая продолжительная битва Великой Отечественной войны – битва за Ленинград. Блокада города, длившаяся 872 дня, стала одним из самых страшных злодеяний немецкого вермахта, однако в Германии об этом практически никто не вспоминает. Некоторые российские и зарубежные историки указывают на то, что целенаправленное уничтожение жителей Ленинграда долгое время в Германии сознательно преподносилось как "обычная осада города". Как воспринимается блокада Ленинграда зарубежными историками сегодня, когда многие западные политики то и дело вносят свои правки в историю Второй мировой войны? Почему фальсификация истории стала обыденным явлением в зарубежных СМИ? Что можно противопоставить этим попыткам?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы