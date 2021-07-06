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Онлайн-конференция к 80-летию начала битвы за Ленинград
Онлайн-конференция к 80-летию начала битвы за Ленинград - РИА Новости, 06.07.2021
Онлайн-конференция к 80-летию начала битвы за Ленинград
9 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "К 80-летию начала битвы за Ленинград".
2021-07-06T14:51
2021-07-06T14:51
анонсы
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Задать вопрос Участники:- директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена ЛЕЗИК;- профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, историк Никита ЛОМАГИН;- ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Александр КУТУЗОВ.10 июля 1941 года началась самая продолжительная битва Великой Отечественной войны – битва за Ленинград. Блокада города, длившаяся 872 дня, стала одним из самых страшных злодеяний немецкого вермахта, однако в Германии об этом практически никто не вспоминает. Некоторые российские и зарубежные историки указывают на то, что целенаправленное уничтожение жителей Ленинграда долгое время в Германии сознательно преподносилось как "обычная осада города". Как воспринимается блокада Ленинграда зарубежными историками сегодня, когда многие западные политики то и дело вносят свои правки в историю Второй мировой войны? Почему фальсификация истории стала обыденным явлением в зарубежных СМИ? Что можно противопоставить этим попыткам?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 80-летию начала битвы за Ленинград

14:51 06.07.2021
 
Читать ria.ru в
9 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "К 80-летию начала битвы за Ленинград".
Задать вопрос

Участники:
- директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена ЛЕЗИК;
- профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, историк Никита ЛОМАГИН;
- ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Александр КУТУЗОВ.

10 июля 1941 года началась самая продолжительная битва Великой Отечественной войны – битва за Ленинград. Блокада города, длившаяся 872 дня, стала одним из самых страшных злодеяний немецкого вермахта, однако в Германии об этом практически никто не вспоминает. Некоторые российские и зарубежные историки указывают на то, что целенаправленное уничтожение жителей Ленинграда долгое время в Германии сознательно преподносилось как "обычная осада города".
Как воспринимается блокада Ленинграда зарубежными историками сегодня, когда многие западные политики то и дело вносят свои правки в историю Второй мировой войны? Почему фальсификация истории стала обыденным явлением в зарубежных СМИ? Что можно противопоставить этим попыткам?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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