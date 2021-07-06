https://ria.ru/20210706/vkontakte-1740122661.html

Суд запретил сторонней компании собирать данные пользователей "ВКонтакте"

Суд запретил сторонней компании собирать данные пользователей "ВКонтакте" - РИА Новости, 06.07.2021

Суд запретил сторонней компании собирать данные пользователей "ВКонтакте"

Девятый арбитражный апелляционный суд по иску ООО "ВКонтакте" запретил сколковской компании "Дабл" (бренд Double Data) извлекать из социальной сети и... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:26

2021-07-06T16:26

2021-07-06T16:26

вконтакте

технологии

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_590fbff425dd221bb622503aea057c2b.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску ООО "ВКонтакте" запретил сколковской компании "Дабл" (бренд Double Data) извлекать из социальной сети и использовать персональную информацию пользователей, следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердили представители сторон.Апелляционный суд во вторник, рассмотрев жалобу "ВКонтакте", отменил принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск.В иске, который юристы считают знаковым для разрешения вопроса об использовании "больших данных" в России, соцсеть требовала признать извлечение и использование информации о пользователях нарушением ее прав на базы данных, просила запретить такое использование в будущем, уничтожить ранее извлеченные элементы и взыскать с ответчика 1 рубль.В нем отмечается, что ответчик собирал данные пользователей, включая фамилии, имена, год рождения и другую открытую информацию, которые использовал в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заемщиков.Прецедент спора состоит в том, что речь идет об обработке общедоступной информации, опубликованной в интернете. Иск был подан в январе 2017 года, когда администрация "ВКонтакте" узнала, что ООО "Дабл" предлагает услуги по поиску и анализу данных пользователей соцсетей для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков банков.В суде первой инстанции истец говорил, что ответчик создал нарушающую интересы соцсети "паразитирующую программу", появление которой было бы невозможно без работы истца по наполнению своей базы данных. Юрист ответчика, в свою очередь, сказал, что программа лишь ускорила процесс сбора информации, который можно проводить с ручкой и бумагой.Суды рассматривают дело повторно. При первом рассмотрении первая инстанция также отклонила иск, а апелляционная, наоборот, тоже поддержала "ВКонтакте", указав, что истец понес финансовые, организационные и иные затраты на создание базы данных. Кассационный суд судебные акты отменил и отправил дело на пересмотр, предложив назначить техническую экспертизу спорных программ, что первая инстанция и сделала.Представитель Double Data в суде Елена Трусова, руководитель практики по интеллектуальной собственности BCLP, заявила РИА Новости, что постановление апелляционного суда будет обжаловано. "Я не вижу оснований, чтобы считать решение апелляции правильным, мы его будем обжаловать", - сказала Трусова.

https://ria.ru/20210526/vkontakte-1733971386.html

https://ria.ru/20210701/facebook-1739388209.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вконтакте, технологии, происшествия