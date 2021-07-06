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https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740124582.html
Акцию с розыгрышем автомобилей объявили для вакцинированных якутян
Акцию с розыгрышем автомобилей объявили для вакцинированных якутян - РИА Новости, 06.07.2021
Акцию с розыгрышем автомобилей объявили для вакцинированных якутян
Акция с розыгрышем автомобилей и смартфонов проводится среди вакцинированных от коронавируса якутян, сообщает пресс-служба Фонда будущих поколений Якутии на... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:36
2021-07-06T16:36
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
айсен николаев
общество
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ЯКУТСК, 6 июл – РИА Новости. Акция с розыгрышем автомобилей и смартфонов проводится среди вакцинированных от коронавируса якутян, сообщает пресс-служба Фонда будущих поколений Якутии на своей странице в Instagram."Получи вакцину и стань обладателем смартфона или автомобиля. В Якутии объявлен старт акции #СтопКоронавирусЯкутия. В ней могут принять участие граждане России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия)", - рассказали в фонде.Как отметили организаторы, розыгрыш будет проводиться еженедельно среди получивших первый компонент вакцины от COVID-19 с 6 июля 2021 года по 30 августа 2021 года. По итогам розыгрыша каждую неделю два победителя будут получать смартфоны.Далее в финальной акции примут участие граждане, прошедшие полный вакцинации с момента начала вакцинации в РФ по 30 августа 2021 года. "Имена трёх обладателей сертификатов на автомобили "Лада 4х4" ("Нива") будут оглашены в прямом эфире выпуска "Утро Якутии", - отметили в фонде.Ранее глава региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям республики заявил, что правительству и главам муниципальных образований Якутии поручено проработать меры поощрения людей, привившихся от коронавируса. Это могут быть различные лотереи, розыгрыши ценных призов, льготы на коммунальные, транспортные услуги или на посещение театров, кино, спортзалов.
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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, общество
Акцию с розыгрышем автомобилей объявили для вакцинированных якутян
16:36 06.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Акцию с розыгрышем автомобилей и смартфонов объявили для вакцинированных якутян

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 июл – РИА Новости. Акция с розыгрышем автомобилей и смартфонов проводится среди вакцинированных от коронавируса якутян, сообщает пресс-служба Фонда будущих поколений Якутии на своей странице в Instagram.
"Получи вакцину и стань обладателем смартфона или автомобиля. В Якутии объявлен старт акции #СтопКоронавирусЯкутия. В ней могут принять участие граждане России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия)", - рассказали в фонде.
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Как отметили организаторы, розыгрыш будет проводиться еженедельно среди получивших первый компонент вакцины от COVID-19 с 6 июля 2021 года по 30 августа 2021 года. По итогам розыгрыша каждую неделю два победителя будут получать смартфоны.
Далее в финальной акции примут участие граждане, прошедшие полный вакцинации с момента начала вакцинации в РФ по 30 августа 2021 года. "Имена трёх обладателей сертификатов на автомобили "Лада 4х4" ("Нива") будут оглашены в прямом эфире выпуска "Утро Якутии", - отметили в фонде.
Ранее глава региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям республики заявил, что правительству и главам муниципальных образований Якутии поручено проработать меры поощрения людей, привившихся от коронавируса. Это могут быть различные лотереи, розыгрыши ценных призов, льготы на коммунальные, транспортные услуги или на посещение театров, кино, спортзалов.
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