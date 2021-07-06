https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740124582.html

Акцию с розыгрышем автомобилей объявили для вакцинированных якутян

Акцию с розыгрышем автомобилей объявили для вакцинированных якутян - РИА Новости, 06.07.2021

Акцию с розыгрышем автомобилей объявили для вакцинированных якутян

Акция с розыгрышем автомобилей и смартфонов проводится среди вакцинированных от коронавируса якутян, сообщает пресс-служба Фонда будущих поколений Якутии на... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:36

2021-07-06T16:36

2021-07-06T16:36

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

айсен николаев

общество

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ЯКУТСК, 6 июл – РИА Новости. Акция с розыгрышем автомобилей и смартфонов проводится среди вакцинированных от коронавируса якутян, сообщает пресс-служба Фонда будущих поколений Якутии на своей странице в Instagram."Получи вакцину и стань обладателем смартфона или автомобиля. В Якутии объявлен старт акции #СтопКоронавирусЯкутия. В ней могут принять участие граждане России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия)", - рассказали в фонде.Как отметили организаторы, розыгрыш будет проводиться еженедельно среди получивших первый компонент вакцины от COVID-19 с 6 июля 2021 года по 30 августа 2021 года. По итогам розыгрыша каждую неделю два победителя будут получать смартфоны.Далее в финальной акции примут участие граждане, прошедшие полный вакцинации с момента начала вакцинации в РФ по 30 августа 2021 года. "Имена трёх обладателей сертификатов на автомобили "Лада 4х4" ("Нива") будут оглашены в прямом эфире выпуска "Утро Якутии", - отметили в фонде.Ранее глава региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям республики заявил, что правительству и главам муниципальных образований Якутии поручено проработать меры поощрения людей, привившихся от коронавируса. Это могут быть различные лотереи, розыгрыши ценных призов, льготы на коммунальные, транспортные услуги или на посещение театров, кино, спортзалов.

https://ria.ru/20210706/prodazha-1740045241.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), айсен николаев, общество