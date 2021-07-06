https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740124185.html

Компании потребсектора Москвы надеются успеть с вакцинацией

Компании потребсектора Москвы надеются успеть с вакцинацией - РИА Новости, 06.07.2021

Компании потребсектора Москвы надеются успеть с вакцинацией

Меры, предпринятые московскими властями по итогам совещания с предприятиями продовольственной сферы, торговли и общественного питания, скорее всего, помогут... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:34

2021-07-06T16:34

2021-07-06T16:34

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Меры, предпринятые московскими властями по итогам совещания с предприятиями продовольственной сферы, торговли и общественного питания, скорее всего, помогут провести вакцинацию сотрудников в намеченные сроки, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев."Русбренд" объединяет более 50 ведущих отечественных и международных компаний - производителей пищевой, табачной и алкогольной продукции, косметики, фармацевтики и бытовой химии, одежды, обуви, бытовой техники, а также сферы телекоммуникаций. Ассоциация на прошлой неделе направила мэру Москвы обращение с просьбой продлить на месяц, до 15 августа, сроки вакцинации сотрудников компаний торговли, сферы услуг, производителей пищевой продукции и товаров первой необходимости, а срок предоставления сведений об этом - до 25 августа.Поповичев рассказал об обсуждении этих вопросов во вторник на совещании руководства правительства Москвы с представителями предприятий продовольственной сферы, торговли и общественного питания, в котором участвовали также департамент здравоохранения столицы, управление Роспотребнадзора по Москве и Минпромторг России. "Мы приятно удивлены такой быстрой реакцией, видим, что наши проблемы понимают, и надеемся, что позитивный импульс - благодаря мерам, принятым на этом совещании, - поможет провести вакцинацию в указанные сроки", - заявил глава "Русбренда".Все возникающие вопросы мэрия готова в оперативном порядке выслушивать и по возможности решать, продолжил он, сообщив, что для прямых коммуникаций и оперативного решения возникающих вопросов власти города выделят специальное контактное лицо. "Что касается отчетности, ее можно будет подавать частями, по мере готовности", - добавил руководитель ассоциации.Он также рассказал о предложении департамента здравоохранения Москвы согласовать для организации вакцинации крупных коллективов выделение на местах общественной вакцинации в городе специальных временных слотов, "окон" для приема сотрудников компаний упомянутой сферы деятельности, в том числе и предприятий торговли. "Кроме того, было объявлено о том, что депздрав готов в приоритетном порядке обеспечить необходимым количеством доз компании, которые оказывают услуги по массовой вакцинации работников ритейла и других сфер деятельности", - сообщил Поповичев.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 июля не менее 60% сотрудников таких организаций должно быть привито первым компонентом вакцины, до 15 августа - уже двумя компонентами. С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740048450.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, общество