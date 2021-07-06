https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740122856.html

В Москве 2,5 тысячи компаний отчитались о вакцинации 60% сотрудников

В Москве 2,5 тысячи компаний отчитались о вакцинации 60% сотрудников - РИА Новости, 06.07.2021

В Москве 2,5 тысячи компаний отчитались о вакцинации 60% сотрудников

Около 2,5 тысячи московских компаний отправили сведения о вакцинации от коронавируса 60% персонала, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:28

2021-07-06T16:28

2021-07-06T16:59

распространение коронавируса

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 2,5 тысячи московских компаний отправили сведения о вакцинации от коронавируса 60% персонала, сообщил РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 августа в таких организациях двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников, до 15 июля они должны быть вакцинированы первым компонентом. С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках."Около 2,5 тысячи московских компаний направили на mos.ru сведения о вакцинации против нового коронавируса 60% персонала", - сказал Фурсин.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740124185.html

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