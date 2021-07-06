https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740110026.html
Мурашко рассказал, сколько человек в день прививаются от коронавируса
Мурашко рассказал, сколько человек в день прививаются от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021
Мурашко рассказал, сколько человек в день прививаются от коронавируса
В России в день вакцинируются от коронавируса до 850 тысяч человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:18
2021-07-06T15:18
2021-07-06T15:25
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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БАКУ, 6 июл - РИА Новости. В России в день вакцинируются от коронавируса до 850 тысяч человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Для того, чтобы обезопасить население сегодня, очень активно идет вакцинация, работают 6 тысяч стационарных пунктов прививочных. Ещё дополнительно порядка 6 тысяч мобильных бригад. Вакцинация очень активно, в день до 850 тысяч человек", - сказал Мурашко журналистам во вторник.
https://ria.ru/20210706/rassadnik-1740110367.html
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Мурашко рассказал, сколько человек в день прививаются от коронавируса
15:18 06.07.2021 (обновлено: 15:25 06.07.2021)
В России от коронавируса прививаются до 850 тысяч человек в день