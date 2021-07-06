https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740110026.html

Мурашко рассказал, сколько человек в день прививаются от коронавируса

Мурашко рассказал, сколько человек в день прививаются от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021

Мурашко рассказал, сколько человек в день прививаются от коронавируса

В России в день вакцинируются от коронавируса до 850 тысяч человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:18

2021-07-06T15:18

2021-07-06T15:25

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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БАКУ, 6 июл - РИА Новости. В России в день вакцинируются от коронавируса до 850 тысяч человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Для того, чтобы обезопасить население сегодня, очень активно идет вакцинация, работают 6 тысяч стационарных пунктов прививочных. Ещё дополнительно порядка 6 тысяч мобильных бригад. Вакцинация очень активно, в день до 850 тысяч человек", - сказал Мурашко журналистам во вторник.

https://ria.ru/20210706/rassadnik-1740110367.html

россия

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество