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В Москве рассказали об устранении очереди на вакцинацию в Гостином дворе
В Москве рассказали об устранении очереди на вакцинацию в Гостином дворе - РИА Новости, 06.07.2021
В Москве рассказали об устранении очереди на вакцинацию в Гостином дворе
Большие очереди, выстроившиеся на вход в пункт вакцинации от коронавируса в московском Гостином дворе, оперативно устранены, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:42
2021-07-06T14:42
2021-07-06T14:42
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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сергей собянин
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большие очереди, выстроившиеся на вход в пункт вакцинации от коронавируса в московском Гостином дворе, оперативно устранены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Гостином дворе крупнейший прививочный пункт в России. Его стандартная мощность - до 6 тысяч человек в сутки, при необходимости время его работы могут увеличить. Во вторник утром туда хлынул большой поток горожан.Как отметили в комплексе социального развития, в пункте вакцинации, помимо врачей и медсестер, постоянно дежурят 50 сотрудников центров "Мои Документы" и 55 администраторов."Они незамедлительно приняли необходимые меры по разведению потоков пациентов. Скопления людей на вакцинации в Гостином дворе оперативно устранены. Сейчас в пункте вакцинации соблюдены все правила эпидбезопасности. Мы обращаемся к горожанам: пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и не забывайте надевать маски, так вы обезопасите себя и окружающих", - говорится в сообщении.
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В Москве рассказали об устранении очереди на вакцинацию в Гостином дворе
В Москве рассказали о решении проблемы очередей на вакцинацию в Гостином дворе