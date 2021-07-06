https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740056856.html
В Красном Кресте рассказали, сколько россиян привились от COVID-19
В Красном Кресте рассказали, сколько россиян привились от COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021
В Красном Кресте рассказали, сколько россиян привились от COVID-19
В России от коронавируса, по данным на конец июня, вакцинированы 15% населения, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:04
2021-07-06T11:04
2021-07-06T11:04
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
российский красный крест
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общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В России от коронавируса, по данным на конец июня, вакцинированы 15% населения, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук."Темпы вакцинации в России: 15% населения (на 29.06.2021). Для коллективного иммунитета необходимо 60%", - говорится в презентации к выступлению Савчука на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".Специалист также обратил внимание на то, что коронавирус - более опасная инфекция, чем грипп, поэтому и относиться к нему нужно серьезнее."Коллективный иммунитет нам необходим для защиты тех людей, которые не могут сейчас привиться", - добавил Савчук.Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на улучшение ситуации с вакцинацией в РФ, уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки будут сдвигаться.Президент РФ Владимир Путин на прямой линии 30 июня сообщил, что прививки от коронавируса сделали более 23 миллионов россиян.
https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, российский красный крест, владимир путин, общество
В Красном Кресте рассказали, сколько россиян привились от COVID-19
Глава Российского Красного Креста рассказал, сколько россиян привились от COVID-19
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
В России
от коронавируса, по данным на конец июня, вакцинированы 15% населения, сообщил глава Российского Красного Креста
Павел Савчук.
"Темпы вакцинации в России: 15% населения (на 29.06.2021). Для коллективного иммунитета необходимо 60%", - говорится в презентации к выступлению Савчука на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".
Специалист также обратил внимание на то, что коронавирус - более опасная инфекция, чем грипп, поэтому и относиться к нему нужно серьезнее.
"Коллективный иммунитет нам необходим для защиты тех людей, которые не могут сейчас привиться", - добавил Савчук.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на улучшение ситуации с вакцинацией в РФ, уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки будут сдвигаться.
Президент РФ Владимир Путин на прямой линии 30 июня сообщил, что прививки от коронавируса сделали более 23 миллионов россиян.