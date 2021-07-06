https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740052811.html
Глава Российского Красного Креста: заразиться COVID-19 от вакцины нельзя
Глава Российского Красного Креста: заразиться COVID-19 от вакцины нельзя - РИА Новости, 06.07.2021
Глава Российского Красного Креста: заразиться COVID-19 от вакцины нельзя
Заразиться коронавирусом от самой вакцины нельзя, при этом риск подхватить инфекцию остается до окончательного формирования иммунитета, сообщил глава... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:49
2021-07-06T10:49
2021-07-06T10:49
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заразиться коронавирусом от самой вакцины нельзя, при этом риск подхватить инфекцию остается до окончательного формирования иммунитета, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук.При этом риск заражения COVID-19, как уточнил глава Российского Красного Креста, остается до окончательного формирования иммунитета.
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Глава Российского Красного Креста: заразиться COVID-19 от вакцины нельзя
Глава Российского Красного Креста заявил, что заразиться коронавирусом от самой вакцины нельзя