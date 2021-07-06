Глава Российского Красного Креста: заразиться COVID-19 от вакцины нельзя

"Заразиться от самой вакцины нельзя, так как она не содержит полного вируса, полного генетического материала вируса, коронавирусной инфекции. Она содержит какую-то частицу его, которая как раз стимулирует выработку нашего иммунитета", - рассказал Савчук на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".