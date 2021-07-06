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Глава Российского Красного Креста: заразиться COVID-19 от вакцины нельзя
Глава Российского Красного Креста: заразиться COVID-19 от вакцины нельзя - РИА Новости, 06.07.2021
Глава Российского Красного Креста: заразиться COVID-19 от вакцины нельзя
Заразиться коронавирусом от самой вакцины нельзя, при этом риск подхватить инфекцию остается до окончательного формирования иммунитета, сообщил глава... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:49
2021-07-06T10:49
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заразиться коронавирусом от самой вакцины нельзя, при этом риск подхватить инфекцию остается до окончательного формирования иммунитета, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук.При этом риск заражения COVID-19, как уточнил глава Российского Красного Креста, остается до окончательного формирования иммунитета.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский красный крест, здоровье - общество, общество
Глава Российского Красного Креста: заразиться COVID-19 от вакцины нельзя
10:49 06.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетитель и медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетитель и медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Глава Российского Красного Креста заявил, что заразиться коронавирусом от самой вакцины нельзя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заразиться коронавирусом от самой вакцины нельзя, при этом риск подхватить инфекцию остается до окончательного формирования иммунитета, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук.
"Заразиться от самой вакцины нельзя, так как она не содержит полного вируса, полного генетического материала вируса, коронавирусной инфекции. Она содержит какую-то частицу его, которая как раз стимулирует выработку нашего иммунитета", - рассказал Савчук на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".
При этом риск заражения COVID-19, как уточнил глава Российского Красного Креста, остается до окончательного формирования иммунитета.
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