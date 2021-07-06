https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740036681.html

Производители продуктов заявили, что не смогут привить сотрудников в срок

Производители продуктов заявили, что не смогут привить сотрудников в срок - РИА Новости, 06.07.2021

Производители продуктов заявили, что не смогут привить сотрудников в срок

Московские производители и поставщики продуктов не смогут привить от коронавируса 60 процентов работников до 15 июля, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:17

2021-07-06T09:17

2021-07-06T15:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

unilever

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

nestle s.a.

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Московские производители и поставщики продуктов не смогут привить от коронавируса 60 процентов работников до 15 июля, пишет "Коммерсант". По информации СМИ, ассоциация "Русбренд", объединяющая PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании, попросила мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации для некоторых сфер. В качестве альтернативы предлагают не штрафовать работодателей, не успевших выполнить предписание властей. Участники рынка подчеркивают, что запись на вакцинацию растянулась до августа, при этом сокращается количество доступных вакцин. Вследствие этого на сегодня им не удалось привить даже 20 процентов работников.Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях прививки обоими компонентами вакцин должны сделать не менее 60 процентов сотрудников. Московская область приняла аналогичное решение.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, unilever, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), nestle s.a., общество