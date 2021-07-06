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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740036681.html
Производители продуктов заявили, что не смогут привить сотрудников в срок
Производители продуктов заявили, что не смогут привить сотрудников в срок - РИА Новости, 06.07.2021
Производители продуктов заявили, что не смогут привить сотрудников в срок
Московские производители и поставщики продуктов не смогут привить от коронавируса 60 процентов работников до 15 июля, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:17
2021-07-06T15:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
unilever
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
nestle s.a.
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Московские производители и поставщики продуктов не смогут привить от коронавируса 60 процентов работников до 15 июля, пишет "Коммерсант". По информации СМИ, ассоциация "Русбренд", объединяющая PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании, попросила мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации для некоторых сфер. В качестве альтернативы предлагают не штрафовать работодателей, не успевших выполнить предписание властей. Участники рынка подчеркивают, что запись на вакцинацию растянулась до августа, при этом сокращается количество доступных вакцин. Вследствие этого на сегодня им не удалось привить даже 20 процентов работников.Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях прививки обоими компонентами вакцин должны сделать не менее 60 процентов сотрудников. Московская область приняла аналогичное решение.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, unilever, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), nestle s.a., общество
Производители продуктов заявили, что не смогут привить сотрудников в срок
09:17 06.07.2021 (обновлено: 15:51 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Ъ": ретейлеры в Москве сообщили о невозможности вакцинировать сотрудников до 15 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Московские производители и поставщики продуктов не смогут привить от коронавируса 60 процентов работников до 15 июля, пишет "Коммерсант".
По информации СМИ, ассоциация "Русбренд", объединяющая PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании, попросила мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации для некоторых сфер. В качестве альтернативы предлагают не штрафовать работодателей, не успевших выполнить предписание властей.
Участники рынка подчеркивают, что запись на вакцинацию растянулась до августа, при этом сокращается количество доступных вакцин. Вследствие этого на сегодня им не удалось привить даже 20 процентов работников.
Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях прививки обоими компонентами вакцин должны сделать не менее 60 процентов сотрудников. Московская область приняла аналогичное решение.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоUnileverФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Nestle S.A.Общество
 
 
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