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Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021
Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
Россия готова обсуждать с Индонезией поставку и производство вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T07:19
2021-07-06T07:19
2021-07-06T07:19
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ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Россия готова обсуждать с Индонезией поставку и производство вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили нашу готовность близко сотрудничать с Индонезией, в том числе в двустороннем контексте - включая возможность не только поставок вакцины, но и обсуждение локализации ее производства в Индонезии", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.
https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740023703.html
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коронавирус в россии, россия, ретно марсуди, сергей лавров, джакарта, индонезия, в мире
Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку и производство вакцины от COVID-19