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Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021
Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
Россия готова обсуждать с Индонезией поставку и производство вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T07:19
2021-07-06T07:19
коронавирус в россии
россия
ретно марсуди
сергей лавров
джакарта
индонезия
в мире
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ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Россия готова обсуждать с Индонезией поставку и производство вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили нашу готовность близко сотрудничать с Индонезией, в том числе в двустороннем контексте - включая возможность не только поставок вакцины, но и обсуждение локализации ее производства в Индонезии", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.
https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740023703.html
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коронавирус в россии, россия, ретно марсуди, сергей лавров, джакарта, индонезия, в мире
Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:19 06.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку и производство вакцины от COVID-19

Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Россия готова обсуждать с Индонезией поставку и производство вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили нашу готовность близко сотрудничать с Индонезией, в том числе в двустороннем контексте - включая возможность не только поставок вакцины, но и обсуждение локализации ее производства в Индонезии", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Лавров оценил отношения между Россией и Индонезией
 
Коронавирус в РоссииРоссияРетно МарсудиСергей ЛавровДжакартаИндонезияВ мире
 
 
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