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На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым
На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым - РИА Новости, 06.07.2021
На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Рустем Умеров назвал единственное условие подачи воды в Крым. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:44
2021-07-06T20:01
россия
верховная рада украины
симферополь
республика крым
украина
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Рустем Умеров назвал единственное условие подачи воды в Крым. По его мнению, это вопрос не политики, а "национальной безопасности". Продажа воды России или ее обмен не обсуждаются, заявил депутат. Северо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей полуострова в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. На решение проблемы водоснабжения региона российское правительство направило 50 миллиардов рублей. На данный момент в Крыму ликвидировали острый дефицит питьевой воды. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.
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россия, верховная рада украины, симферополь, республика крым, украина, в мире
На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым
16:44 06.07.2021 (обновлено: 20:01 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Рустем Умеров назвал единственное условие подачи воды в Крым.

"Сейчас в законе об отмене свободной экономической зоны "Крым" четко прописано — Украина не будет поставлять воду до момента деоккупации полуострова", — цитирует Умерова пресс-служба партии.

По его мнению, это вопрос не политики, а "национальной безопасности". Продажа воды России или ее обмен не обсуждаются, заявил депутат.
Северо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей полуострова в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. На решение проблемы водоснабжения региона российское правительство направило 50 миллиардов рублей. На данный момент в Крыму ликвидировали острый дефицит питьевой воды. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 17:58
Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой
 
РоссияВерховная Рада УкраиныСимферопольРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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