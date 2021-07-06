https://ria.ru/20210706/uslovie-1740125806.html

На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым

На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым - РИА Новости, 06.07.2021

На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым

Депутат Верховной рады от партии "Голос" Рустем Умеров назвал единственное условие подачи воды в Крым. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:44

2021-07-06T16:44

2021-07-06T20:01

россия

верховная рада украины

симферополь

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Рустем Умеров назвал единственное условие подачи воды в Крым. По его мнению, это вопрос не политики, а "национальной безопасности". Продажа воды России или ее обмен не обсуждаются, заявил депутат. Северо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей полуострова в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. На решение проблемы водоснабжения региона российское правительство направило 50 миллиардов рублей. На данный момент в Крыму ликвидировали острый дефицит питьевой воды. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.

https://ria.ru/20210701/oshibka-1739461584.html

россия

симферополь

республика крым

украина

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россия, верховная рада украины, симферополь, республика крым, украина, в мире