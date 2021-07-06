На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым
16:44 06.07.2021 (обновлено: 20:01 06.07.2021)
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года
На Украине назвали единственное условие подачи воды в Крым
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Рустем Умеров назвал единственное условие подачи воды в Крым.
"Сейчас в законе об отмене свободной экономической зоны "Крым" четко прописано — Украина не будет поставлять воду до момента деоккупации полуострова", — цитирует Умерова пресс-служба партии.
По его мнению, это вопрос не политики, а "национальной безопасности". Продажа воды России или ее обмен не обсуждаются, заявил депутат.
Северо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей полуострова в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. На решение проблемы водоснабжения региона российское правительство направило 50 миллиардов рублей. На данный момент в Крыму ликвидировали острый дефицит питьевой воды. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.