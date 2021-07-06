https://ria.ru/20210706/ubiystvo-1739996356.html

"Алиби, приговор отменили": за что дальнобойщик отсидел семь лет строгого

"Алиби, приговор отменили": за что дальнобойщик отсидел семь лет строгого - РИА Новости, 06.07.2021

"Алиби, приговор отменили": за что дальнобойщик отсидел семь лет строгого

На днях Верховный суд России отменил обвинительный приговор 56-летнему Борису Евстратьеву: в 2013-м он получил 18 лет за разбойное нападение и убийство. По... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:00

2021-07-06T08:00

2021-07-06T07:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

убийство

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях Верховный суд России отменил обвинительный приговор 56-летнему Борису Евстратьеву: в 2013-м он получил 18 лет за разбойное нападение и убийство. По словам адвоката, у челябинца железное алиби, а в материалах дела нашли массу нарушений и нестыковок. РИА Новости разбиралось в ситуации.Повестка к следователюВечером 24 октября 2013-го в дом бизнесмена Евгения Комарова в поселке Новый Кременкуль ворвались двое вооруженных незнакомцев. Лицо одного скрывала маска, второго — низко натянутая кепка. Точным выстрелом из карабина "Сайга" преступники убили хозяина коттеджа, после чего связали его супругу и мать, которой сломали руку и жестоко избили. Быстро обыскав помещение, прихватив 45 тысяч рублей и два золотых кольца, налетчики скрылись.Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Разбой", однако по горячим следам задержать никого не удалось. Отработка связей бизнесмена тоже ничего не принесла, поэтому сотрудники СК пошли другим путем: всех жителей района, владеющих карабинами "Сайга", попросили принести оружие для проведения так называемого отстрела. С помощью этой процедуры криминалисты хотели установить ружье, из которого убили коммерсанта. "Мы слышали, что в районе какая-то банда регулярно нападает на бизнесменов и инкассаторов, — рассказывает сын осужденного Антон Евстратьев. — Об убийстве Комарова узнали лишь спустя полгода, когда в апреле 2014-го отец получил повестку с требованием принести "Сайгу" на экспертизу. У входа в отдел он случайно встретил мать погибшего, выразил ей соболезнования и передал карабин сотрудникам СК".Через какое-то время Евстратьева снова вызвали к следователю. Сначала для повторного отстрела оружия, а затем и для допроса — оказалось, мать Комарова, перекинувшись с Борисом парой слов, неожиданно опознала в нем убийцу. И заверила, что отлично запомнила цвет глаз нападавшего, хотя тот был в маске. А также голос. В доме у Евстратьева провели обыск, но ничего существенного не нашли. Причастность к преступлению он категорически отрицал, подчеркивал, что раньше о Комарове даже никогда не слышал. Судью и сотрудников СК объяснения не убедили — Борису предъявили обвинения в убийстве и разбое, после чего отправили в СИЗО. Личность второго налетчика так и не установили.Гильза под диваномВ июне 2015-го суд присяжных полностью оправдал Евстратьева, и его выпустили на свободу. Впрочем, ненадолго. Прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали решение, дело направили на новое рассмотрение. С другим составом присяжных."Евстратьев вину категорически отрицал и выдвигал версию об алиби, — объясняют в областной прокуратуре. — Однако совокупность представленных гособвинителем доказательств позволила присяжным прийти к единогласному решению о виновности подсудимого, которого коллегия признала не заслуживающим снисхождения".В феврале 2016-го Евстратьева приговорили к 18 годам колонии строгого режима, взяли под стражу прямо в зале суда и отправили в СИЗО, а оттуда этапировали в Копейскую колонию строгого режима № 6."В этом деле с самого начала было очень много странностей, — считает адвокат потерпевшего Валерий Шухардин. — Гильза от патрона валялась под диваном, а обнаружили ее лишь через три дня после убийства, во время третьего по счету осмотра места происшествия. Хотя комната небольшая и под диван криминалисты должны были заглянуть первым делом".Баллистическая экспертиза показала, что изъятая из тела Комарова пуля, вероятно, относится к охотничьему патрону карабина "Сайга-410С", однако независимые специалисты засомневались и сделали вывод: идентифицировать конкретный экземпляр оружия невозможно. Тем более пуля на три грамма легче заводской. Впрочем, с этим мнением новому составу присяжных ознакомиться не дали.Проблемы с речью"Еще одно грубое нарушение следователи допустили, когда перед третьим осмотром места происшествия удалили понятых из комнаты, а пригласив обратно, сразу обнаружили гильзу, — добавляет адвокат. — Более того: подпись и расшифровку подписи одного из понятых, согласно экспертизе, выполнили разные люди". По мнению юриста, много вопросов вызывает история с опознанием Евстратьева по голосу. Борис с детства сильно заикается, особенно когда волнуется. Не заметить это невозможно, однако в первоначальных показаниях потерпевшие вообще не упомянули о дефекте речи у одного из налетчиков."Отец всю жизнь проработал водителем, в криминальных делах замечен не был и дружбу с уголовниками не водил, — говорит Антон. — Вечером в день убийства он вообще был дома, это видели и родные, и соседи. Однако суд почему-то их слова проигнорировал. Наконец, потерпевшие описывали ружье с деревянной ручкой, а папина "Сайга" — с ложей из пластика. В общем, у нас было несколько экспертиз, и каждая опровергала доводы обвинения, но присяжным с ними ознакомиться судья почему-то не дал. Такое чувство, что кому-то очень хотелось быстро найти виновного". После многочисленных жалоб, в том числе и в ЕСПЧ, Верховный суд России отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Челябинский облсуд. Третьего по счету процесса Евстратьев будет дожидаться в СИЗО, куда его вскоре этапируют из колонии. Свидетель-убийцаПо иронии судьбы спустя пять лет после убийства в колонию ИК-6, где отбывает срок водитель, попал один из свидетелей по его делу. Артур Еприкян — гражданский муж сестры Комарова, именно он вместе с братом погибшего первыми оказались на месте преступления.Зимой 2020-го Еприкяна признали виновным в похищении и жестоком убийстве 23-летней студентки медакадемии Олеси Трофимовой и ее молодого человека Алексея Щелканова. Преступление совершили еще в 2007-м, однако с мертвой точки дело сдвинулось лишь спустя 12 лет, когда отец девушки попал на прием к главе СКР Александру Бастрыкину. Вместе с Еприкяном на скамье подсудимых оказались трое подельников — все они, как и убитый Щелканов, занимались автомобильным бизнесом, а некоторые, по оперативным данным, причастны к угонам элитных иномарок. Мотивом преступления стал денежный спор."Согласно показаниям, которые, впрочем, преступники неоднократно меняли, они средь бела дня в центре города похитили Алексея и Олесю, после чего вывезли в лес, — рассказывает отец погибшей Александр. — Сначала расправились со Щелкановым. Затем подвесили мою дочь за ноги, долго пытали, сломали ей позвоночник. Потом убили и закопали".В этом деле тоже немало странностей. Во-первых, имена подозреваемых оперативники и следователи знали с самого начала, но долгое время делу попросту не давали ход. Позже одного из занимавшихся им сотрудников СК уволили без права восстановления.Что касается Еприкяна, то во время задержания ему удалось сбежать. Взяли убийцу лишь спустя некоторое время — он пытался пересечь границу с Казахстаном. В итоге приговорили к 16 годам колонии строгого режима. При этом в деле Трофимовой, как и в деле Евстратьева, личность одного из преступников так и не установили.

https://ria.ru/20210623/draka-1738141029.html

https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736530674.html

https://ria.ru/20191212/1562284885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, убийство, происшествия