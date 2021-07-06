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В Твери задержали мужчину, который поджег сожительницу
В Твери задержали мужчину, который поджег сожительницу - РИА Новости, 06.07.2021
В Твери задержали мужчину, который поджег сожительницу
Уголовное дело о покушении на убийство завели в Твери в отношении мужчины, который пытался заживо сжечь сожительницу, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:19
2021-07-06T13:19
2021-07-06T13:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство завели в Твери в отношении мужчины, который пытался заживо сжечь сожительницу, сообщает СУСК по региону."Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1968 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д", "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 5 июля между сожителями в тверской квартире произошла ссора, в ходе которой "мужчина облил женщину 1976 года рождения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег". Затем он с места преступления скрылся. Пострадавшую доставили в больницу с термическом ожогом 80% тела и ожогом дыхательных путей.Подозреваемого установили и задержали по горячим следам. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия
В Твери задержали мужчину, который поджег сожительницу
13:19 06.07.2021 (обновлено: 13:24 06.07.2021)
В Твери по горячим следам задержали мужчину, который пытался сжечь заживо сожительницу