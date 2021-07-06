https://ria.ru/20210706/terrorizm-1740090829.html

Совбез: террористы могут активизироваться после снятия эпидограничений

Совбез: террористы могут активизироваться после снятия эпидограничений - РИА Новости, 06.07.2021

Совбез: террористы могут активизироваться после снятия эпидограничений

Ячейки международных террористов с постепенным снятием эпидемиологических ограничений могут стремительно вернуться к активным действиям, заявил журналистам... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:46

2021-07-06T13:46

2021-07-06T13:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

юрий коков

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ячейки международных террористов с постепенным снятием эпидемиологических ограничений могут стремительно вернуться к активным действиям, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.Он напомнил, что в качестве одного из приоритетов в новой редакции стратегии национальной безопасности РФ названо последовательное продолжение и наращивание международного сотрудничества в антитеррористической сфере."Не должно вводить в заблуждение и некоторое снижение на фоне пандемии коронавируса COVID-19 практической активности террористов. С постепенным снятием эпидемиологических ограничений возвращение террористических ячеек к активной деятельности может произойти весьма стремительно", - сказал Коков.

https://ria.ru/20210705/fsb-1739874752.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, россия, юрий коков, безопасность