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Совбез: террористы могут активизироваться после снятия эпидограничений
Совбез: террористы могут активизироваться после снятия эпидограничений - РИА Новости, 06.07.2021
Совбез: террористы могут активизироваться после снятия эпидограничений
Ячейки международных террористов с постепенным снятием эпидемиологических ограничений могут стремительно вернуться к активным действиям, заявил журналистам... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:46
2021-07-06T13:46
2021-07-06T13:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
юрий коков
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ячейки международных террористов с постепенным снятием эпидемиологических ограничений могут стремительно вернуться к активным действиям, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.Он напомнил, что в качестве одного из приоритетов в новой редакции стратегии национальной безопасности РФ названо последовательное продолжение и наращивание международного сотрудничества в антитеррористической сфере."Не должно вводить в заблуждение и некоторое снижение на фоне пандемии коронавируса COVID-19 практической активности террористов. С постепенным снятием эпидемиологических ограничений возвращение террористических ячеек к активной деятельности может произойти весьма стремительно", - сказал Коков.
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коронавирус в россии, россия, юрий коков, безопасность
Совбез: террористы могут активизироваться после снятия эпидограничений
В Совбезе заявили, что террористы могут активизироваться после снятия эпидограничений